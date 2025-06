Országos listát állít a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a 2022-es ellenzéki győztesek javára egy kivétellel nem fognak visszalépni

politika;ellenzék;Magyarország;visszalépés;Hadházy Ákos;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;indulás;Tisza Párt;választás 2026;

2025-06-16 11:52:00 CEST

Ahol fifty-fifty a Fidesz-Tisza meccs, elgondolkodnak rajta, hogy van-e értelme saját jelölttel nehezíteni Magyar Péter dolgát.

71-81 választókerületben indul a 2026-os parlamenti választáson a Magyar Kétfarkú Kutya Párt. Az országos listáról június 27-én dönt a taggyűlés – árulta el a Népszavának Nagy Dávid egy hétfői háttérbeszélgetésen. A párt újpesti képviselője továbbá elmondta, a két társelnök, Kovács Gergő és Döme Zsuzsanna nem lesz listavezető, adott esetben a parlamenti frakcióba sem készülnek beülni 2026-ban. Ő maga ellenben ambicionálja a parlamenti munkát, és az sem kizárt, hogy ő vezeti majd a párt országos listáját. Van ilyesmire igény a pártban - szögezte le lapunknak.

Az MKKP 2026-os célja, hogy ütőképes parlamenti képviseletet állítsanak fel, amelyik ilyen-olyan módon, de része lesz egy várható ellenzéki többségnek - mondták a beszélgetésen a párt prominensei. Kérdésre elárulták azt is, a listájuk első 15 helyét tekintik befutónak, de a kampányban nem a Tisza Párt ellenében működnek majd; azokban a választókörzetekben, ahol fifty-fifty a Fidesz-Tisza meccs, elgondolkodnak rajta, hogy van-e értelme saját jelölttel nehezíteni Magyar Péter dolgát. Nem vonatkozik ez azonban a 22-es MSZP-s és DK-s ellenzéki győztesekre, hiszen „biztosan nem csatornázzák be a” múltat. Jelenleg egyedül Hadházy Ákos zuglói támogatásáról tárgyalnak a független képviselővel.

Mint megtudtuk, Momentum-szerű visszalépés nem várható a kétfarkúaktól, de ha a Fidesz bármilyen eszközzel megakadályozná Magyar Péter indulását, abban a játékban biztosan nem vesznek részt. – Olyan biztosan játszunk - amit Vona Gábor elgondol - hogy majd becsúszunk a Tisza helyére, és legyen egy 23%-os Kutyapárt, csak azért mert Magyar Péter nem indul - mondta Nagy Dávid.

Hozzátette, a következő egy évben erősítik a párt „cselekvőközpontúságát”,

a Pride esetlegesen megbüntetett résztvevőit például segíteni szeretnék akár jogi eszközökkel is.

Emellett a Hősök tereihez hasonló megmozdulások is várhatóak, ahogy keddtől Porfesztivált szerveznek a Kossuth-téren. Akarnak nyitni a határon túli magyarok felé is nyitni készül jövő tavaszig: Ennek keretében Erdélybe és más külhoni területekre is igyekeznek személyesen elmenni.