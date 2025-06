Magyar Péter szerint Orbán Viktornak nehéz megemésztenie, hogy a magyarok úgy tekintenek rá, mint 2008 környékén Gyurcsányra

háború;Orbán Viktor;riogatás;Magyar Péter;Ruszin-Szendi Romulusz;Tisza Párt;

2025-06-17 12:47:00 CEST

Az ellenzéki vezető Orbán Viktor mesterséges intelligenciával generált uszítására reagált.

Ismét üzent Orbán Viktornak Magyar Péter, miután a miniszterelnök új szintre vitte a háborús riogatást egy mesterséges intelligencia által generált videó segítségével, amin harcoló magyar katonákat, véres jeleneteket és koporsókat mutogatnak úgy, hogy előtte Ruszin-Szendi Romulusz volt honvédségi vezérkari főnök egy nyilatkozatából idéznek bárminemű kontextus nélkül egy fél mondatot, miszerint egy hipotetikus ukrán NATO- illetve EU-tagság esetén elviekben valóban be kellene avatkozni a harcokba.

Magyar Péter úgy kommentálta a videót, hogy Rogán Antalék az okostelefon és a bankkártya után megmutatták a miniszterelnöknek azt is, hogy mire képes a mesterséges intelligencia, ő pedig fel is használta ezt hazugságok terjesztésére és uszításra. A Tisza Párt elnöke megüzente Orbánnak: „Bármennyiszer is hazudja ezt, bármilyen technológiával, bármennyi közpénz elégetésével is tolja a propagandája segítségével az emberek arcába, a TISZA nem fog magyar embereket háborúba küldeni. A TISZA elutasítja a háborút és itthon, valamint külföldön is kiáll a béke mellett. Tudja, mi háborús bűnösökkel és a saját népüket elnyomó diktátorokkal sem haverkodunk. Mi, Elnök úr, Harcosok Klubját sem szervezünk. Egyrészt nincs rá szükségünk, mert nem rettegünk, mint ön, másrészt gyomrunk sem lenne hozzá. Mi megelégszünk a Békések Ligájával.”

A Tisza Párt elnöke szerint mindenki számára világos, hogy „egyedül önök készülnek háborúra, hogy önök a háború, a hazugság és az uszítás kormánya. Nem az én testvéremnek van fegyverkereskedő cége, hanem az ön Áron nevű öccsének. Nem az én fiam készíti elő a magyar katonák beavatkozását a csádi polgárháborús övezetben, hanem az ön Gáspár nevű fia. Nem az én honvédelmi miniszteremnek volt hadászati érdekeltsége, hanem az ön kaszinóminiszterének. Nem én játszom át az oligarcháimnak a magyar hadiipar aranytojást tojó cégeit, hanem ön. Nem én, hanem ön bukott le, hogy felhagyna a békementalitással és megkezdené a háborúra való átállás nulladik fázisát.”

Magyar Péter szerint bizonyára nehéz lehet Orbán Viktornak, hogy elveszítette a magyar emberek támogatását, s nehéz megemészteni, hogy a magyarok úgy tekintenek ma rá, mint 2008 környékén Gyurcsány Ferencre. Ezt azonban egyedül saját magának köszönheti. Mint közölte, a miniszterelnök most is magyart a magyar ellen uszít, hazudik Ruszin-Szendi Romuluszról és gátlástalanul meghamisítja a szavait, ahelyett, hogy azzal foglalkozna, ami egy miniszterelnök feladata. „Például azonnal intézkedne, hogy a Szentesi Kórházban ne saját levükben szenvedjenek a klíma nélküli szobákban a magatehetetlen idős betegek. Vagy azzal, hogy segítene abban, hogy Nyergesújfalú, Lábatlan és Süttő környékén ne legyen 6. napja több, mint 10 ezer ember ivóvíz nélkül. Vagy azzal, hogy kirúgja a magyar gazdaságot a padlóra, az inflációt viszont az égbe küldő Nagy Mártont, vagy a magyar vasúti közlekedést soha nem látott káoszba lökő bukott batidai baktert, Lázár Jánost. Vagy azzal, hogy nem járja ki az elnöki kegyelmet a bicskei gyerekeket megrontó rém segítőjének vagy nem falaznak 10 évig a szintén gyermekeket tönkretevő bűnözőnek. Vagy legalább nem tüntetik ki, vagy nem készítenek vele mosolygós fotókat” - sorolta.

A Tisza Párt elnöke szerint Orbán a magyar adófizetők pénzén világcsászárként igyekszik gyűlöletpolitikáját Európába exportálni, eközben pedig a vasúti közlekedés összeomlik és már a vasúti vécék sem működnek, az intercityk országszerte megállnak negyedórás pisiszünetre, 2025-ben. „Ön szerint ki állította le a vasúti fejlesztéseket és ki küldött toitoi budikat az állomásokra, vagy egy nap késéssel 300 buszt? Soros György, Manfred Weber vagy esetleg a batidai krőzus, Lázár János?” - tette fel a költői kérdést, majd emlékeztette a miniszterelnököt, hogy korábban ő követelte és szavazta meg Ukrajna uniós csatlakozásának a megkezdését.

Mint közölte, Orbán harcra és a vitákba való beleállásra bíztatta a fogyatkozó támogatóit, közben pedig ő maga menekül a kérdések elől. Végezetül Magyar Péter megüzente a kormányfőnek, hogy továrisi konyec (azaz elvtársak, vége van), majd Szentkirályi Alexandra csomagtartóba zárós videójára utalva jelezte, hogy a magyar emberek nem csomagtartóba akarják zárni a bűnösöket, hanem egészen máshová.