Átvilágítás után büntetőfeljelentést tett a zuglói önkormányzat a gyanús kerületi közbeszerzések miatt

Akár milliárdos kár is érhette Zuglót a városgazdálkodási cég körül megjelent cégháló miatt. Hadházy Ákos ellenzéki képviselő Tóth Csaba és Horváth Csaba szocialista politikus mellett Karácsony Gergelyt is bírálta.

Rossz kompromisszumokat köt Karácsony Gergely – jelentette ki többször is Hadházy Ákos ellenzéki politikus az előző kerületvezetések alatt kiépült korrupciógyanús zuglói céghálóról szóló keddi sajtótájékoztatón. Mint mondta: büntetőjogi érintettsége nem merül fel Budapest főpolgármesterének, aki 2019 előtt Zugló polgármestere volt, de politikai felelőssége igen, ahogy utódának, Horváth Csabának és a kerület országgyűlési képviselőjének Tóth Csabának is. Utóbbiak érintettségének meg is lett a politikai következménye, hiszen Horváth Csabát (MSZP) nem választották újra Zuglóban, Tóth Csaba pedig már a 2021-es ellenzéki előválasztáson visszalépett, így éppen Hadházy Ákos lett az ellenzéki összefogás jelöltje, aki azután meg is nyerte a kerületben az országgyűlési választást.

Azt is hozzátette, hogy Tóth Csaba és Horváth Csaba jelenleg egy vesztegetési per vádlottjai, de az ügy lassú felgöngyölítése arra utal, hogy a szocialista politikusok „még mindig élveznek bizonyos kormánypárti védettséget”. Hadházy rámutatott,

nincs ellenzéki és kormánypárti korrupció, ez egy és ugyanaz, mindkettőt fel kell számolni.

Rózsa András jelenlegi momentumos polgármester megengedőbb volt: „a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató (ZVK) Zrt. úgy működött, mint egy állam az államban, a hivatalnak, illetve a kerület vezetésének nem sok rálátása volt arra, hogy mi folyik ott”. A rendszert még 2017-ben kezdték el kiépíteni de az első időkben még óvatosak voltak a kerület közbeszerzésein hasznot húzó cégek, illetve az utasító emberek, igyekeztek mindent előírásszerűen „lepapírozni”, de később „ellustultak”. Nem törődtek különösebben a teljesítés igazolásokkal és a közbeszerzési eljárások „formaságaival” sem.

A XIV. kerületben Rózsa András tavaly megválasztása után rögtön bejelentette, hogy átvilágíttatja a kerületi cégeket, illetve a hivatalt. A feladattal a Halász ügyvédi irodát bízták meg, amely külsős közbeszerzési szakértők segítségével nézte át a tenderek és a szerződések dokumentumait.

Az ügyek feltárásában a korábbi NAV-tisztviselő, Horváth András is részt vett. Véleménye szerint nem sok különbség van a fideszes Papcsák Ferenc alatt a kerületben közpénz-szivattyúként működő cégháló, illetve a később Tóth Csaba felügyelete alatt kialakult cégösszefonódások között. A rendszerben Papcsák cégeit egyszerűen leváltották Tóth cégei.

Az átvilágítás kedden ismertetett eredménye szerint a ZVK Zrt. beszerzési gyakorlata 2017 és 2024 között súlyos, rendszerszintű közbeszerzési szabálytalanságokra utal.

A társaság olyan keretszerződéses konstrukciókat alkalmazott, amivel kikerülhette a tendereztetést, a verseny csak formálisan érvényesült. A munkák becsült beszerzési értékét rendre úgy állapították meg, hogy azok közbeszerzési értékhatár alá essenek, illetve, amikor ez már nem volt lehetséges, akkor átláthatatlanná és belterjessé tették a pályázatokat. A szerződések visszatérően ugyanazon szűk vállalkozói körhöz kerültek, gyakorta látszólagos versenyeztetéssel. A „beszerzési vetésforgó” és a „sakktáblás kiosztás” révén a megrendelések látszólag váltakozó cégek között oszlottak meg, de a piaci verseny nem volt. A kedvezményezett céghálózat – különösen a Tápió-vidéki vállalkozói kör – évről évre ismétlődően és előre kalkulálható módon részesült a szerződésekből.

A gyanús szerződések összértéke meghaladja a 8 milliárd forintot, de Rózsa András a Népszava kérdésére nem tudott pontos számot mondani arról, hogy mennyi közpénz folyhatott el.

Úgy vélte, hogy a 20-30 százalékos „alkotmányos felárat” alapul véve, az elveszett közpénz akár milliárdos nagyságrendű lehet. Szintén lapunknak válaszolva elmondta, hogy a polgármesteri hivatal nem érintett az ügyekben, az általuk vitt közétkeztetési, illetve energiabeszerzések kapcsán nem találtak szabálytalanságokat. Az érintett ügyek jellemzően a zöld felület-gazdálkodás, közterület-, út-, épületkarbantartás és felújítások köréből kerültek ki, több mint száz szerződésről van szó. Az átvilágítás során gyanússá vált kerületi közbeszerzési beszerzések toplistáját a Gazsi és Gazsi Kft., a Bridge Építőipari Kft. és az Eggi Építő Kft. vezeti, de több tucat cég szerepel abban a versenykorlátozó magatartásról szóló bejelentésben, amelyet a kerület átadott a Gazdasági Versenyhivatalnak. Két esetben – egy utcaseprő gép beszerzése, digitalizációs munkák megrendelése – büntetőfeljelentést is tesznek ismeretlen tettes ellen. A járdatakarító gép esetében jelentős túlárazást gyanítanak, míg a másiknál már a megrendelés okát is vitathatónak tartják. A ZVK ügyvezetője hét évig Tóth Csaba bizalmi embere, Baracskai Gábor volt, aki nem mellesleg a volt gazdasági ügyekért felelős MSZP-s alpolgármester, Hajdú Flórián sógora.

Rózsa, Hadházy és Horváth is kiemelte, hogy a zuglói ügyek aligha kivételesek, éppen ezért bíznak abban, hogy minden önkormányzatnál sort kerítenek hasonló elszámoltatásra. Hadházy több kerületet is megnevezett, ahol erre szükség lenne, például a XII., a XIX. kerületet, illetve a III. kerületet. Elégedetlen volt azzal is, ahogy Karácsony a BKV informatikai szerződéseinek ügyét kezeli. Jó példaként említette viszont Ferencvárost, ahol Baranyi Krisztina elvégezte a munkát és a kerületi parkolási maffia lefejezése után egymilliárdos pluszt hoz a korábban veszteséges önkormányzati parkolási cég. Zugló szintén átalakította a saját közbeszerzési rendszerét, a párt delegáltak mellett civileket ültetett a felügyelőbizottságokba a nagyobb kontroll érdekében. És az átvilágítás sem ért véget.