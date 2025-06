Öt év börtönre ítélték elsőfokon a pécsi buszper mindkét vádlottját, ki kell fizetniük a 606 milliós kárt is

buszper;

2025-06-17 14:03:00 CEST

A vádlottak csak táskavivői lehettek a város és megye irányításában szerepet játszó kormánypárti politikusoknak, illetve a gazdasági érdekkörének.

Öt év börtönbüntetésre ítélte az elsőfokú bíróság a Volvo-per mindkét vádlottját. Nekik kell állniuk annak a 606 milliós kárnak megtérítését, amit a buszvásárlás során a pécsi Tüke Zrt.-nek okoztak. Ezt az ítéletet hozta ma a Szekszárdi Törvényszék, mindkét vádlottat gazdasági csalásért és pénzmosásért marasztalták el. Az indoklás még tart, nemsokára jelentkezünk a részletekkel.

A büntetőeljárásra az adott okot, hogy a pécsi önkormányzat tömegközlekedési cége, a Tüke Zrt. 2015 tavaszán – közbeszerzéssel - az indokoltnál drágábban vett meg 115 használt Volvo-buszt a holland Bus and Coach cégtől. Ugyanezt a flottát – és még 8 buszt - a vétel előtt pár héttel a Volvo hollandiai márkakereskedése 2,8 milliárd forintért kínálta, a Bus and Coach azonban belépett közvetítőként, és érdemi munka nélkül 3,5 milliárdra emelte az árat. Így a Tüke a vádirat szerint 700 millióval (valójában egymilliárd forinttal, merthogy már kevesebb járműből állt a flotta) drágábban vette a meg a buszokat. A hasznon a Bus and Coach tulajdonosa, Siebe Pell és két közvetítő, a magyar-amerikai állampolgáságú Patzek Endre és a magyar-holland illetőségű Csengő András osztozott. Ők lettek az ügy vádlottjai, valamint a Tüke vezérigazgatója, aki azonban az eljárás során meghalt.

A per a Kaposvári Törvényszéken kezdődött, s Patzek az előkészítő tárgyaláson – vallomást nem téve – elismerte a bűnösségét, így őt felfüggesztett börtönre ítélték és arra, hogy fizesse vissza a 170 milliós jutalékát. A többi vádlottat viszont Kaposváron felmentették, mert a bíróság úgy látta, hogy az általuk zsebre vágott 22 százalékos jutalék nem jogszerűtlen. Az ügyészség fellebbezett, és a Pécsi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte a verdiktet, mondván: az ügy részleteit a perben nem tisztázták.

Így került az ügy a Szekszárdi Törvényszékre, ahol kedden megszületett az újabb elsőfokú ítélet a még el nem ítélt két vádlottal szemben. Az eljárás során Csengő András és Siebe Pell végig ártatlannak vallotta magát, a bíróság azonban megalapozottnak látta az ügyészség vádját.

A buszvásárlás iránt érdeklődő pécsiek szerint a Volvo-ügy nem jöhetett volna létre Pécs akkori, fideszes vezetése nélkül, s a vádlottak csak táskavivői lehettek a város és megye irányításában szerepet játszó kormánypárti politikusoknak, illetve azok gazdasági érdekkörének. Őket azonban nem állították bíróság elé, mert ellenük magyar és a holland nyomozóhatóságok nem találtak bizonyítékokat. Kérdés, hogy a most elítélt két vádlott, a verdikt hatására nem áll-e elő olyan vallomással, ami feltárja az ügy ötletadóit és valódi haszonélvezőit.