2025-06-17 15:55:00 CEST

Döntött a Fidesz, jöhet a korlátlan kampányköltés

Már az is cinikus volt, hogy eddig is a kampányköltségek átláthatóságáról szólt a törvény, amiről mindenki tudta, hogy nem tartják be, de mindent visz Panyi Miklós miniszterelnökségi államtitkár magyarázata, hogy a korlátok eltörlése „az egyenlő verseny megteremtését” jelenti.