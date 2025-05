Új rend a Házban: a több kevesebb?

Az országgyűlési törvény átírásával és az új házszabállyal a jövőben a kétharmados többség elvesztése esetén is biztosíthatná a Fidesz-KDNP, hogy a jelenlegi, rigorózus szabályoknál is szigorúbb, korlátozóbb rend szerint működjön a törvényhozás. A mintegy 200 oldalnyi szabálytervezet erősen "Kövér-kompatibilisnek" tűnik: a jelenlegi házelnök szája íze szerinti rendpártiságot erősíti. A kis pártok kiszorulhatnak a bizottságokból, létrehoznák a törvényalkotási "szuperbizottságot" és figyelmeztetés nélkül is kiszabható a "méltatlanul" viselkedő képviselőkre százezres pénzbírság.