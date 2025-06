A Válasz Online pert indít a Szuverenitásvédelmi Hivatal ellen

per;Lánczi Tamás;Szuverenitásvédelmi Hivatal;VálaszOnline;

2025-06-18 09:46:00 CEST

Már csak a hitelrontás utóélete miatt is, hiszen nem csupán a kormánypropaganda ismételgeti azóta a valótlan tényállításokat, de ez már miniszteri szinten is megtörtént – közölte a lap.

Pert indít a a Lánczi Tamás által vezetett Szuverenitásvédelmi Hivatal ellen a Válasz Online – jelentette be szerdai közleményében a lap.

A Válasz Online leszögezte, jó hírnévhez fűződő jogukat, hitelességüket sértette meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal, amikor saját honlapján, a Hírek rovatban megjelent közleményében a Volodimir Zelenszkij-interjúval összefüggésben minden valós alap nélkül tényként állította, hogy

az említett interjú megszületése mögött több nemzetközi szereplő azonosítható,

újságírója, Vörös Szabolcs az Európai Bizottság által finanszírozott médiahálózat szereplőjévé vált

és olyan hálózatnak a részesei, amely kapcsolati struktúrájával, technikai-pénzügyi támogatással tette lehetővé, hogy egy háborút viselő állam vezetője a közvéleménynek szánt propagandaüzenetei közvetítésére válassza ki a lapot.

A szerkesztőség úgy döntött, a valótlan tényállításokkal okozott jogsérelem megállapítására személyiségi jogi pert kezdeményeznek a Szuverenitásvédelmi Hivatallal szemben.

„Már csak a hivatal által elkövetett hitelrontás utóélete miatt is: nem csupán a kormánypropaganda ismételgeti azóta a valótlan tényállításokat, de ez már miniszteri szinten is megtörtént”

– áll a közleményben, mely felidézte, a honvédelmi tárcát vezető Szalay-Bobrovniczky Kristóf a minap „külföldről is finanszírozott magyar miniportálnak” nevezte a Válasz Online-t.

„Ezért kénytelenek vagyunk sokadszorra is egyértelművé tenni: lapunk soha nem pályázott forrásért semmilyen külföldi szervezethez, így nem is kapott ilyen pályázati forrásokat sem az EU-ból, sem az USA-ból, sem a világ bármely más pontjáról. A Válasz Online megalapításától fogva – elenyésző mértékű hirdetési bevétel mellett – támogató olvasóink hozzájárulásaiból működik. Hogy a többek között lapunk támogatására létrejött Polgárvilág Alapítványnak szja-százalékot felajánló, vagy a havi 1700, 2900, netán 5000 forint támogatást fizető több ezer olvasónk közül ki milyen állampolgár, azt módunkban és jogunkban sem áll ellenőrizni – s nem is tennénk ilyet. Mi tiszteljük egyetlen »megbízónkat«, a magyar olvasóközönséget, hiszen az ő segítségükkel sikerült hat és fél év alatt hatásában tízfős méretét messze meghaladó szerkesztőséggé, lappá válnunk” – hangsúlyozta a Válasz Online.

Az említett interjúban az ukrán elnök többek közt arról beszélt, Orbán Viktor miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnöknek tesz szívességet azzal, hogy nem segít nekik, amivel történelmi hibát követ el. Emellett kifogásolta azt is, hogy arcképét használja fel egy belpolitikai kampányhoz, és nem járult hozzá, hogy ezt tegye. Megjegyezte ugyanakkor, hogy Orbán Viktor pozíciója nem tükrözi Magyarország egészének álláspontját.

Mint megírtuk, a Lánczi Tamás vezette hivatal – amely kutatóintézetét Horváth József nyugállományú vezérőrnagy, egykori III/III-as ügynök vezeti – az interjút egy elemzésnek álcázott írásban Brüsszel által finanszírozott ukrán propagandának minősítette. Szerinte „az ukrán propagandagépezet és az azt támogató nemzetközi kommunikációs infrastruktúra sikere”, hogy létrejött az interjú, amely elérte, hogy Ukrajna „célzottan, stratégiai szempontjai szerint tudja teríteni propagandaüzeneteit Magyarországon, amelyhez a Válasz Online-t találták megfelelő médiumnak”. Azt is állította, hogy az interjút készítő Vörös Szabolcs „egy olyan – az Európai Bizottság által finanszírozott – médiahálózat szereplőjévé vált, amely az ukrán háborús erőfeszítéseket és Brüsszel Ukrajna-politikáját támogatja”. Később a Magyar Újságírók Országos Szövetsége közölte, (MÚOSZ) kiáll a Válasz Online szerkesztősége mellett, és „felszólítja a hatalom képviselőit, tartózkodjanak a független sajtó elleni megbélyegzési kísérletektől, a hamis információk terjesztésétől”.