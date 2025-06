Fegyvergyártó üzemekre mért csapást Izrael, az iráni legfelsőbb vezető közölte, hogy kezdődik a csata

Irán;Izrael;Egyesült Államok;Donald Trump;Ali Hamenei;

2025-06-18 12:01:00 CEST

Donald Trump amerikai elnök eközben fontolgatja, hogy az Egyesült Államok csatlakozzon-e Izrael légicsapásaihoz.

„A nemes Hajdar nevében, a csata elkezdődik” – ezt írta Irán legfőbb vezetője, Ali Hamenei az X-en. Angol nyelvű fiókján azt is közölte, „határozott választ kell adnunk a terrorista cionista rezsimnek”, és „nem fogunk kegyelmet mutatni a cionisták iránt”. A CNN megjegyzi, a Hajdar nevet gyakran használják a síita iszlámban Ali prófétára utalva, akit az első imámnak és Mohamed próféta utódjának tartanak.

A BBC eközben arról számol be, hogy Donald Trump amerikai elnök fontolgatja, az Egyesült Államok csatlakozzon-e az Irán elleni izraeli légicsapásokhoz. Kedden egy csaknem 90 perces megbeszélést tartott nemzetbiztonsági csapatával az amerikai elnök, és úgy tudni, az egyik lehetséges célpont Fordo nukleáris létesítménye lenne. A CBS információi alapján Trump tanácsadói megosztottak a lépéssel kapcsolatban, amely a szakértők szerint teljesen megváltoztatná a konfliktust. Kedden az amerikai elnök Teherán azonnali evakuálására szólított fel, és közölte, hogy „Iránnak alá kellett volna írnia a megállapodást, megmondtam nekik, hogy írják alá.”

Az elnök által említett megállapodásban Iránnak vállalnia kellett volna, hogy végleg lemond atombomba kifejlesztésére irányuló programjáról. Az erről szóló tárgyalások öt fordulón keresztül tartottak az Egyesült Államok és Irán között, de nem hoztak eredményt. A hatodik tárgyalási forduló vasárnap lett volna Ománban, de a légitámadások nyomán az már elmaradt.

A The Times of Israel élő hírfolyama szerint az izraeli hadsereg (IDF) közölte, hogy több mint 50 vadászgép vett részt az éjszaka folyamán Iránban végrehajtott műveletekben. Ezek során többek között egy iráni centrifugagyártó telephelyre és több fegyvergyártó létesítményre is csapást mértek. A közlemény szerint a centrifugagyártó üzemet Irán arra használta, hogy bővítse az urándúsítás hatókörét és ütemét. Az izraeli hadsereg egy felvételt is közzétett a műveletekben részt vevő gépekről:

Az IDF megerősítette, hogy az egyik drónját lelőtték Irán felett az éjszaka folyamán. A hadsereg azt állítja, hogy légi fölénnyel rendelkezik Irán nyugati része, valamit Teherán felett, és azon dolgozik, hogy ezt az ország más részein is elérje, illetve megakadályozza az iráni rakétatámadásokat Izrael ellen.

Az izraeli légierő szerda délelőtt hét, Iránból Izrael felé indított drónt fogott el azt megelőzően, hogy azok beléptek volna az izraeli légtérbe. Az IDF szerint Irán éjfél óta több mint egy tucat pilóta nélküli repülőgépet indított Izrael irányába.