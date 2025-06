Trump egy utolsó esélyt adna Iránnak

Irán;Közel-Kelet;Izrael;háború;Egyesült Államok;Donald Trump;

2025-06-16 21:49:00 CEST

Netanjahu közben már az ajatollah likvidálására tesz félreérthetetlen utalásokat.

Donald Trump várhatóan egy új, utolsó esélyként aposztrofált ajánlatot fog tenni Iránnak – írja a The Jerusalem Post hétfőn, több amerikai és európai tisztviselőre hivatkozva.

Egy forrás szerint az új javaslat valamelyest engedékenyebb lehet, mint az előző, amelyet nagyjából másfél héttel korábban juttattak el Teheránhoz. Ugyanakkor az Egyesült Államok továbbra is ragaszkodik ahhoz az alapelvhez, hogy Irán teljesen állítsa le az urándúsítást.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Irán Kataron és Ománon keresztül próbál közvetlen kapcsolatot teremteni Washingtonnal, hogy elérje az izraeli katonai műveletek leállítását, és újrainduljanak a nukleáris tárgyalások.

Trump egy hétfői kanadai sajtótájékoztatón megerősítette, hogy Irán valóban kapcsolatba lépett az amerikai kormányzattal az izraeli támadások beszüntetése érdekében. „Úgy tűnik, Irán nem áll jól ebben a háborúban. Beszélniük kell, mielőtt túl késő lenne” – fogalmazott. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök az ABC-nek adott interjújában szkeptikusan nyilatkozott az iráni kezdeményezésekről. Szerinte ezek nem valódi tárgyalási törekvések, hanem megtévesztési kísérletek, amelyekkel Irán megpróbálja bevonni és manipulálni az Egyesült Államokat. Egy izraeli tisztviselő szerint egyelőre semmilyen hivatalos megkeresés nem érkezett Izraelhez, a tárgyalások kizárólag Washington és Teherán között zajlanak, miközben Izrael továbbra is folytatja a kijelölt célpontok elleni támadásokat.

Az amerikai kormány megerősítette, hogy a USS Nimitz repülőgép-hordozó rövidesen megérkezik a Közel-Keletre, és körülbelül 30 utántöltő repülőgépet is telepítenek a térségbe. Egy amerikai forrás azt mondta, a lépés célja, hogy az elnök kezében valódi katonai lehetőség legyen, ha úgy dönt, hogy az Egyesült Államok is bekapcsolódik a hadműveletekbe. Mint fogalmazott, „ez az a fegyver, amit az első felvonásban helyeznek el a színpadon – Trump ezzel világossá teszi, hogy nem zárja ki a katonai beavatkozást”. Az amerikai kormányon belül is eltérő vélemények vannak arról, be kell-e avatkozni az izraeli hadműveletekbe. Egy tisztviselő szerint a CENTCOM (az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága) támogatja a részvételt, ám még Trump saját köreiből is akadnak ellenzői.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök hétfőn az ABC Newsnak adott interjújában kijelentette, hogy nem zárja ki Ali Khamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetőjének meggyilkolását, ami szerinte véget vetne a konfliktusnak.