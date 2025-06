Újabb rakétacsapás érte az izraeli Beér-Sevát, ma Genfben tárgyalnak iráni kollégájukkal uniós külügyminiszterek

Európai Unió;Irán;Microsoft;Izrael;Egyesült Államok;légicsapás;Donald Trump;

2025-06-20 11:37:00 CEST

A támadásban hét ember könnyebb sérüléseket szenvedett. Az iráni Forradalmi Gárda azt állította, hogy a Microsoft telephelyét vette célba „az agressziót támogató rendszer részeként”.

Újabb iráni rakéta csapódott be péntek reggel az Izrael déli részén fekvő Beér-Seva városában, miután csütörtökön ugyanebben a térségben a Szoroka kórházat érte találat. A The Times of Israel szerint a támadásban hét ember könnyebb sérüléseket szenvedett, és számos lakóépületben komoly károk keletkeztek.

A lap szerint a rakéta egy lakóházak közelében fekvő utat talált el, a helyszínen számos autó kigyulladt, épületek ablakai törtek be, erkélyek rongálódtak meg és törmelék szóródott szét. A lakókat evakuálták.

Az MTI összefoglalója szerint Iránban a Forradalmi Gárda azt állította, hogy kiberközpontot támadtak Beér -Sevában. „A Microsoft beér-sevai telephelyét az izraeli hadsereggel való szoros együttműködés és az agressziót támogató rendszer részeként támadták meg, mely nem csupán egy civil létesítmény volt. A megtámadott célpont magában foglalja a kémkedés és a mesterséges intelligencia területén dolgozó emberek lakóhelyeit is, akik közvetlen együttműködésben működnek az ellenséges hadsereggel és annak biztonsági apparátusával” – közölte Teherán a civilek lakónegyedét ért rakétabecsapódás után.

Ruvik Danilovich, Beér-Seva polgármestere a The Times of Israel szerint újságíróknak nyilatkozva elmondta, a lakosok azonnal biztonságos helyre mentek, önfegyelmük pedig életeket mentett.

Katonai létesítményeket ért támadás Iránban

Az izraeli hadsereg (IDF) közlése szerint aktivált rakétaindítókat is eltaláltak Iránban, meghiúsítva ezzel egy nagyobb támadás elkövetését. Korábban, péntek hajnalban a légierő arról számolt be, hogy megsemmisített három drónt a Holt-tengernél, egy másikat pedig Haifa felett. Az elfogások egy részéről az IDF felvételeket is közzétett:

Az izraelieket a hadsereg ismételten sürgette arra, hogy óvóhelyeken és biztonságos helyiségekben keressenek menedéket, amikor lehetséges csapásokról szóló figyelmeztetést kapnak.

Az IDF azt is közölte, hogy az izraeli légierő éjszaka újabb csapásokat hajtott végre Iránban, több tucat katonai létesítményt, köztük rakétagyártó telephelyeket és egy nukleáris kutatóhelyszínt is célozva. A beszámoló szerint a csapásokban több mint 60 vadászgép vett részt. A támadások a teheráni SPAND központjára is kiterjedtek, amely fejlett katonai technológiák és fegyverek kutatására és fejlesztésére szolgál az iráni haderő számára. A hadsereg szerint a csapások egy olyan helyszínt is elértek, ahol „a rezsim nukleáris fegyverprogramjához elengedhetetlen alkatrészt” gyártottak.

Evakuálásra szólított fel az izraeli hadsereg

Csütörtökön kora este az IDF evakuálásra szólította fel az irániakat az ország északnyugati részén található Kolis Talsan faluban, valamint a Sefidrood Ipari Parkban. Az érintett térségből eddig nem jelentettek támadásokat. A The Times of Israel kiemeli, hogy mivel Iránban országos szintű internetleállítást rendeltek el és az emberek nagyrészt el vannak vágva a globális kommunikációtól, nem világos, hányan kapták meg az evakuálásra vonatkozó üzenetet.

Tárgyalások kezdődnek Genfben

Mint megírtuk, a Fehér Ház sajtótájékoztatóján Karoline Leavitt elnöki szóvivő közölte, Donald Trump a következő két hétben hoz döntést arról, hogy az Egyesült Államok közvetlen módon bekapcsolódik-e az izraeli-iráni konfliktusba, mert esélyt kíván adni a tárgyalásos rendezésnek. A sajtótitkár az elnök üzenetét tolmácsolva úgy fogalmazott, „arra a tényre alapozva, hogy jelentős esély van tárgyalásokra Iránnal a közeljövőben – amire vagy sor kerül, vagy nem –, a döntést a következő két hétben hozom meg arról, elindulunk-e”. A BBC ezzel kapcsolatban arról számol be: ma Genfben a brit, a francia és a német külügyminiszter találkozik iráni kollégájával, Abbász Aragcsival, hogy megpróbálja enyhíteni az izraeli-iráni konfliktust.