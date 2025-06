Věra Jourová szerint Orbán Viktor nemcsak a hatalomért, hanem az életéért is küzd

Orbán-kormány;Európai Bizottság;Orbán Viktor;Vera Jourová;

2025-06-20 12:57:00 CEST

„Vagy nyersz, vagy nagy bajban leszel” – jelentette ki az Európai Bizottság volt alelnöke arra a kérdésre, hogy a magyar miniszterelnök tart-e attól, ha veszít, akár rács mögött is végezheti.

„Orbán már nemcsak a hatalomért küzd, hanem az életéért is. Kétségbeesetten szüksége van egy újabb győzelemre” – jelentette ki Věra Jourová, az Európai Bizottság volt cseh alelnöke egy lengyel lapnak adott interjújában, vette észre a 444.

Věra Jourová a Magyarországgal szembeni jogállamisági eljárásokért is felelt, emiatt rendszeresek került szóváltásba az Orbán-kormánnyal. Arra a kérdésre, hogy a magyar miniszterelnök fél-e attól, ha veszít, akár börtönbe is kerülhet, azt felelte: „Vagy nyersz, vagy nagy bajban leszel. Diplomatikusan fogalmazva”.

„Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy Orbán minden lehetséges módszert bevet majd, beleértve a mélyreható manipulációt is a béke és háború kérdésében.”

A lap szerint Jourová az interjúban frusztráltságának adott hangot, szerinte az ő tisztsége alatt is nagyon nehéz volt hatékonyabban fellépni a magyar kormány ellen, noha sokan ezt várták volna tőle. „Sokszor gyengének éreztem magam, mert nem tudtam reagálni a demokratikus elvek megsértésére” – mondta. Hozzátette, Orbánék nem pár látványos lépéssel bontották le a jogállamot, hanem fokozatosan, gyakran láthatatlanul.

„Ezért volt olyan nehéz határozottan reagálnom. Ezért értettem meg, hogy mindenekelőtt a magyar társadalom feladata lesz ennek a rendszernek a megváltoztatása”

Elmondta, hogy bár többen a magyar kormány ukrajnai háború kapcsán elkövetett „árulása” miatt is szeretnének kivetni Magyarország elleni szankciókat, ez nem lehetséges, hiszen ilyesmi nem szerepel az Európai Unió Lisszaboni Szerződésében. Jourová az interjúban utalt Orbán Viktor legutóbbi, mesterséges intelligenciával készült videójára is, majd felhívta a figyelmet a technológia veszélyeire.

„Ha a kampány licitálássá válik, hogy kiderüljön, ki tudja jobban alkalmazni a piszkos trükköket az ilyen típusú technológia és manipuláció felhasználásával, és mégis megnyeri a választást, akkor véleményem szerint az a demokrácia végét jelenti” – mondta.

Mint arról beszámoltunk, a minap ismét üzent Orbán Viktornak Magyar Péter, miután a miniszterelnök új szintre vitte a háborús riogatást egy részben mesterséges intelligencia által generált videó segítségével. A videóban harcoló magyar katonákat, véres jeleneteket és koporsókat mutogatnak úgy, hogy előtte Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza Párt honvédelmi tanácsadója egy nyilatkozatából idéznek bárminemű kontextus nélkül egy fél mondatot, miszerint egy hipotetikus ukrán NATO- illetve EU-tagság esetén elviekben valóban be kellene avatkozni a harcokba.

„Bármennyiszer is hazudja ezt, bármilyen technológiával, bármennyi közpénz elégetésével is tolja a propagandája segítségével az emberek arcába, a Tisza nem fog magyar embereket háborúba küldeni. A Tisza elutasítja a háborút és itthon, valamint külföldön is kiáll a béke mellett” – kommentálta a videót Magyar Péter.