Újabb, Matolcsy Ádámhoz köthető luxusvillát talált Hadházy Ákos a budai hegyekben

2025-06-20 12:58:00 CEST

Az ellenzéki politikus szerint az épület alsóhangon egymilliárd forintot érhet.

Újabb, a volt jegybankelnök fiához, Matolcsy Ádámhoz kötődő luxusvillát talált Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő szerint a budai hegyekben található, eldugott épület egy hatalmas, 2500 négyzetméteres telken fekszik, és az ingatlanhirdetések alapján alsóhangon egymilliárdot érhet.

Az ellenzéki politikus az erről szóló Facebook-bejegyzésében kiemelte, a magas falakkal gondosan körülvett villa Matolcsy Ádám Magyar Stratégia Zrt. nevű cégének a tulajdonában áll, egyben ez a cég székhelye is.

„A cég elvileg ingatlanok vételével és eladásával foglalkozik, de több dolog utal arra, hogy valójában csak a harácsolt vagyon elrejtésére szolgál. Az elmúlt napokban ugyanis már bemutattam egy belvárosi lakást, ahol az egyik tulajdonos ez a cég, a másik viszont Matolcsy felesége” – hangsúlyozta Hadházy. Hozzátette: azt, hogy ebben a villában ki lakik, nem tudni, a postaládán csak Matolcsy cégének a neve látszik.

Hadházy Ákos vasárnap ugyancsak a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Buda egyik legdrágább helyén, a Svábhegy egyik kis rejtett utcájában található és hatalmas, 3500 négyzetméteres erdős telek közepén áll az az épület, ahol egy tulajdoni lap szerint Matolcsy Ádám feleségének a hivatalos lakcíme van. A független országgyűlési képviselő fotókat is közzétett az épületről, megjegyezve, hogy a kapu és az ódon villa képe ne tévesszen meg senkit, alsóhangon másfél milliárdba is kerülhet ez a terület. A tulajdoni lap szerint ez a villa ugyancsak a Magyar Stratégiai Zrt. nevű cég tulajdona.

Később a volt jegybankelnök fia a Telexnek ezzel kapcsolatban azt írta: „4 éve külföldön élünk családommal ahogy számtalanszor megírtam kollegáinak, a megadott cím egy kézbesítési cím. További kérdéseire nem áll módomban válaszolni”.