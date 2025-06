Öt héten át lobbizott Ursula von der Leyen második embere, hogy az EU nyitva hagyjon egy kiskaput az oroszoknak, segített az Orbán-kormány is

Európai Unió;Spanyolország;Európai Bizottság;orosz gáz;orosz-ukrán háború;

2025-06-21 07:28:00 CEST

Teresa Ribera kedvéért az utolsó pillanatban változtattak a jogszabálytervezet szövegén.

Rendkívül kínos vádakkal illeti a Politico az Európai Bizottság alelnökét, Ursula von der Leyen második emberét, a spanyol Teresa Riberát. A lap értesülései szerint a brüsszeli testület egyik legfontosabb embere a háttérben öt héten át azért lobbizott és machinált, hogy gyengítse Brüsszel törekvését, hogy leváljon az orosz gázról - legalábbis ezt állítja a brüsszeli lapnak öt, az ügyet ismerő forrás is.

Dan Jørgensen, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa korábbi bejelentése nyomán kedden mutatta be az Európai Unió azt a régóta várt jogszabálytervezetet, amely 2027-re betiltaná az orosz energiahordozók importját, ezzel fosztva meg Oroszország legnagyobb külföldi bevételi forrástól, amelynek összegeit a Kreml az Ukrajna elleni háborúra fordítja. Úgy tudni, a korábban környezetvédelmi szakember ként ismertté vált, egyébként és Ukrajna sziklaszilárd híveként ismert Teresa Ribera a tervezési szakaszban többször is beavatkozott, amikor kollégái a leválási stratégia vázlatán dolgoztak. Lobbizott Dan Jørgensen hivatalában is a tilalom enyhítéséért.

Teresa Ribera állítólag attól tart, hogy az EU és nem mellesleg a spanyol cégek perek tucatjait kapnák a nyakukba Oroszországtól, az országnak 2042-ig szóló szerződése van Oroszország második legnagyobb földgázkitermelőjével, a Novatekkel, amelytől tavaly összesen 4,7 millió tonna cseppfolyósított földgázt importált a spanyol Naturgy.

A vádak azért rendkívül kínosak, mert Teresa Ribera az Európai Unió második legbefolyásosabb embere, ügyvezető alelnök, hivatalosan a iszta, igazságos és versenyképes átmenetért felel, ami magában foglalja a zöld átmenet és a gazdaságstratéga területét is.

A Politico forrásai – három magas rangú EU-tisztviselő és két EU-s diplomata – azt állítják, Teresa Ribera célba ért, az ellenállásának és a hagyományosan oroszpárti osztrák, magyar és szlovák kormánynak hála az utolsó pillanatban változtattak is a jogszabálytervezet szövegén, amely így nyitva hagyott egy kiskaput arra, hogy az Európai Unió egyszer visszatérhessen az orosz energiahordozók importjához.

Ursula von der Leyen helyettese tagadja a szerinte abszurd vádakat, szóvivőjén keresztül azt mondta, hogy ugyan részt vett a javaslat összeállításában, de mindent, amit tett, Európa érdekében tette, hozzátéve, hogy figyelembe kellett venni olyan EU-tagállamoknak a érdekeit, amelyeknek kevés alternatívájuk van az orosz földgáz helyett.