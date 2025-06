„Nem oldja meg, csak elmélyíti a gondokat” – Nyílt levelet írtak Orbán Viktornak a legrangosabb kutatások vezetői

tiltakozás;Orbán Viktor;nyílt levél;HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat;

2025-06-23 07:06:00 CEST

A HUN-REN kutatóhálózat szétszedése ellen tiltakoznak, abszurdnak nevezve az erről szóló döntést.

A legrangosabb magyar és európai kutatási pályázatok vezetői írtak levelet Orbán Viktornak, hogy együtt tiltakozzanak a miniszterelnöknél a HUN-REN kutatóhálózat szétszedése ellen – vette észre a 444.

A portál felidézi, a négy kutatóintézet (Bölcsészettudományi, Társadalomtudományi, Nyelvtudományi és a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) tervezett leválasztása ellen vasárnap este a Lendület- és ERC-kutatócsoport-vezetők közül is tiltakoztak nyolcvanan, ők azoknak a nagy magyar kutatásoknak a vezetői, akik az elmúlt években nyertek el állami és európai uniós támogatást a kutatásaikhoz. Most pedig Orbán Viktornak címezték azt a nyílt levelet, melyben azt írják, mély aggodalommal figyelik a humán tudományokkal foglalkozó négy HUN-REN kutatóközpont ELTE-hez történő csatolásának előkészületeit.

„Meggyőződésünk, hogy ez a lépés súlyosan sértené a Széchenyi István által 200 éve alapított Magyar Tudományos Akadémiától 2019-ben elcsatolt kutatóhálózat versenyképességét, teljesítményét és integritását. Éppen azokat a nemzeti kultúra megőrzését célzó kutatásokat sodorná veszélybe, amelyek ápolására az MTA-t egykor létrehozták”

– áll a levélben, mely azt kis kiemeli:

„A szakmai előkészítés és nyilvános hatástanulmányok elmaradása veszélyeztetné a tudományos munka stabilitását, és hosszú távon gyengítené a magyar tudományos élet nemzetközileg is kiemelkedő intézményét, a HUN-REN kutatóhálózat egészét. Ez a sietve végrehajtott lépés emellett súlyosan sértené a legrangosabb magyar egyetem, az ELTE intézményi önállóságát és a hazai tudományos élet szabadságát. A kutatóintézetek betagozása nemcsak a humán tudományok integritását veszélyezteti, hanem az egyetem nemzetközi megítélését is rontja a mindennapokba behozott új konfliktusokkal. Az ELTE és a kutatóintézetek forráshiánya külön-külön is súlyos; összefonódásuk nem oldja meg, csak elmélyíti ezeket a gondokat.”

A döntést a kutatásvezetők abszurdnak nevezik, és követelik a kutatóhálózat egyben maradását.

„Korábban a HUN-REN vezetői többször is nyilvánosan elköteleződtek a hálózat egységének megőrzése mellett. A kutatók több fórumon jelezték a HUN-REN Irányító Testületének ülése előtt érvekkel alátámasztva a döntés abszurditását. Emiatt követeljük a HUN-REN kutatóhálózat egyben tartását, a döntések előtti szakmai előkészítés lefolytatását, az ELTE közösségének bevonását és a szükséges hatástanulmányok elkészítését”

– fogalmaznak.

Mint arról lapunk is beszámolt, péntek este a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat irányító testülete döntött arról, hogy a megfelelő szakmai és jogi garanciák mellett az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez kerül négy bölcsész- és társadalomtudományi kutatóközpont. A döntés annak ellenére született meg, hogy valamivel korábban a négy érintett kutatóközpont húsz kutatóintézetének szavazó munkatársai 90 százalékos többséggel elutasították, hogy a jövőben az ELTE-hez tartozzanak. A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének (TDDSZ) kezdeményezésére demonstrációt tartottak az érintett dolgozók képviselői. A HUN-REN irányító testületében egyébként nem volt összhang: ketten ellene szavaztak, ők, és egy további tag le is mondtak tisztségükről az irányító testületben.