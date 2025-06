Jámbor András még visszatérhet, a Momentumnak már nem lesz olyan könnyű

visszalépések;

2025-06-23 11:13:00 CEST

A még állva maradt ellenzéki indulókon egyre nagyobb nyomás lesz, hogy kövessék a példájukat, és lépjenek vissza az indulástól a 2026-os parlamenti választáson.

Jámbor András politikai tőkét kovácsolhat a döntéséből, sőt, visszatérhet. A Momentumnak viszont sokkal nehezebb dolga lesz – kommentálta lapunknak a Tisza Párt érdekében végrehajtott ellenzéki visszalépéseket Ember Zoltán Levente.

Az Iránytű Intézet elemzőjét azután kerestük, hogy a napokban Jámbor András is bejelentette: nem indul a 2026-os választásokon. Józsefvárosi és ferencvárosi választókörzetében a leendő tiszás jelöltet támogatja, mert – ahogy a Facebookon fogalmazott – ha elindul, nagy eséllyel a Fidesznek adna plusz mandátumot, míg visszalépése a kormányváltást segíti. Jámbor hozzátette: a hátralévő tíz hónapban a fizetése felét három olyan politikus támogatására költi, akik a 2026-os választás után „egy új, népi baloldal megteremtésén dolgozhatnak”.

A döntésre reagált Bedő Dávid, a Momentum-frakcióvezetője. „Példamutató a magatartása és felemelő, hogy ennyien vagyunk, akiknek fontosabb az ország jövője, mint saját érdekei” – utalt arra Facebook posztjában, hogy pártja korábban szintén elállt a választástól a Tisza győzelme érdekében. Tordai Bence képviselő ugyanakkor bírálta Jámbor András döntését. Mint fogalmazott, nem gondolja, hogy egy random tiszás jobb lenne bármelyik mai ellenzéki képviselőnél, és szerinte súlyos következménye lehet annak, ha 2026-ban egy kizárólag Tisza Pártból álló országgyűlési többség jön létre, mert egy demokráciának az alapvető kelléke a sokszínűség.

Jámbor András a Népszavának leszögezte, nem külön választói nyomásra lépett vissza, de tény, hogy egy közvélemény-kutatás azt mutatta: az egyelőre ismeretlen tiszás és a Fidesz jelöltje fej fej mellett áll Józsefvárosban, ő pedig nagyon kicsivel lemaradva harmadik a versenyben. Ettől még szerinte meg tudná nyerni a választást, viszont egy szoros hármas verseny, akár a Fidesz győzelmét hozhatná.

Lapunk információi szerint egyébként hasonló felmérés előzte meg a momentumos Hajnal Miklós áprilisi visszalépését. Ez azt mutatta, hogy az indulását bejelentő Magyar Péter nagyon vezet a hegyvidéki választókörzetben, míg a Momentum és a többiek lemaradtak. Ember Zoltán Levente szerint a most látható visszalépések Magyar Péter politikáját igazolják. „A Tisza egy pillanatra sem szállt be „összefogás-vitába”, a sikeres építkezés magától készteti a többieket hátraarcra. „Az is biztos, hogy Jámbor és a többiek döntésével a még állva maradt ellenzéki indulókon egyre nagyobb nyomás lesz, hogy kövessék a példájukat” – folytatta az elemző.

Ember Zoltán úgy látja, a 2022-es összefogás képviselői közül talán Tordai Bencének, Hiller Istvánnak, vagy Hadházy Ákosnak lehet esélye, hogy hármas versenyben egy tiszás jelöltet is legyőzzenek. „Baloldali pártra viszont mindig szükség lesz Magyarországon, bármi lesz az eredmény jövőre” – folytatta hozzátéve: „Ha valakinek papírja van arról, hogy elbukott egy választást, az sokkal nehezebbé teszi a későbbi sikert, mint egy jól időzített exit-stratégia. Jámbor András autonóm szereplő, helyesen mérte fel a helyzetét, és lehet még keresnivalója a baloldal újraépítésében” - fogalmazott.

A visszalépő képviselő erről lapunknak azt mondta: utóbbit nem biztos, hogy ő fogja megtenni, de vannak a fejében forgatókönyvek, hogy miként lehetne új szereplőket becsatornázni a folyamatokba. Ember Zoltán szerint Jámborral szemben Momentumnak pártként már nehezebb dolga van a jövőre nézve. Bár félreálltak a Tisza útjából, az egy irányba tartás helyett szétszéledés látszik: a volt elnök Fekete-Győr András külön utakon jár, Bedő Dávid és Hajnal Miklós céget alapítanak, mások pedig kilépnek a pártból.