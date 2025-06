Donald Trump szerint teljes tűzszünetről állapodott meg Izrael és Irán

Irán;Izrael;Egyesült Államok;tűzszünet;Donald Trump;

2025-06-24 06:42:00 CEST

A felek hivatalosan nem erősítették meg a hírt, de az izraeli mentőszolgálat közlése alapján a várható tűzszünet előtti órákban három ember meghalt és többen megsérültek, amikor becsapódott egy Iránból indított rakéta Beér-Seván.

„Teljes és totális” tűzszünetről állapodott meg Izrael és Irán – jelentette be Donald Trump amerikai elnök washingtoni idő szerint hétfő este saját, Truth Social nevű közösségi oldalán. Hozzátette, „a 24. órában” a háború hivatalosan véget ér.

Az amerikai elnök a BBC szerint leszögezte, minkét fél leállítja katonai műveleteit, és washingtoni idő szerint kedd 0 órától először Irán, majd Izrael is beszünteti a harcot. Donald Trump az izraeli-iráni konfliktust „12 napos háborúnak” nevezve közölte, feltételezve, hogy minden úgy működik, ahogy kell, és ez így lesz, szeretne gratulálni mindkét országnak. Később az amerikai elnök arról számolt be, Izrael és Irán „szinte egyszerre” keresték meg, és „azt mondták: béke”. „Tudtam, hogy eljött az idő” – tette hozzá.

Eddig azonban sem Irán, sem Izrael nem fogadta el nyilvánosan a tűzszünetet, bár Irán jelezte, leállítja a műveleteket, ha Izrael is ezt teszi. A Reuters szerint ugyanakkor a Press TV iráni televízió közölte, hogy tűzszünet kezdődött.

Az izraeli mentőszolgálat a Trump által bejelentett tűzszünet várható életbe lépését megelőző órákban tudatta, hogy három ember meghalt és többen megsérültek az ország déli részén végrehajtott iráni csapásokban, miután rakéta csapódott egy többemeletes épületbe Beér-Seván. A The Times of Israel azt írja, az izraeli hadsereg nemrég arról számolt be, hogy immár a hatodik, Iránból indított rakéta kilövését észlelték, a következő percekben várhatóan megszólalnak a légvédelmi rakéták Izraelben.

A támadásról egy felvétel is megjelent:

Donald Trump később egy újabb, a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, az általa bejelentett tűzszüneti megállapodás nem jöhetett volna létre „nagyszerű B-2 pilótáink tehetsége és bátorsága” nélkül. Majd úgy fogalmazott, „nagyon ironikus módon ez a tökéletes »találat« késő este mindenkit összehozott”.