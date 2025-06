Donald Trump felhívta Benjamin Netanjahut, szerinte az izraeli vadászrepülőgépek már vissza is fordultak Iránból

Irán;Izrael;Egyesült Államok;tűzszünet;Donald Trump;

2025-06-24 13:53:00 CEST

Fehér házi források szerint az amerikai elnök „kivételes nyíltsággal” megmondta az izraeli kormányfőnek, hogy tűzszünetet akar. Az izraeliek azért egy iráni atomkutatót megöltek még.

Hatályban van a tűzszünet Izrael és Irán között – jelentette be egy Truth Social-bejegyzésben Donald Trump amerikai elnök, nem sokkal azután, hogy mind a két közel-keleti országot a fegyvernyugvás megsértésével vádolta meg a kedd kora reggeli határidőt követő támadások miatt.

Az amerikai elnök – írja az az AP – a a hágai NATO-csúcstalálkozóra tartó különgépe, az Air Force One fedélzetéről felhívta Benjamin Netanjahut, akivel elég ingerült hangon beszélhetett, fehér házi források szerint legalábbis „kivételes nyíltsággal” megmondta izraeli kormányfőnek, hogy tűzszünetet akar, és ehhez minek kell történnie. „Izrael nem támadja Iránt, Mindegyik vadászrepülőgép visszafordul és barátságosan integet Iránnak. Senkinek nem esik bántódása, a tűszünet hatályban van! Köszönöm a figyelmet!” – írta az amerikai elnök, aki korábban újságírók előtt adott hangot az ingerültségének amiatt, hogy az általa bejelentett tűzszünetet mindkét fél megsértette, Izrael odavágott Iránnak. Nem boldog attól, amit Izrael művel – mondta ki, fel is szólítva, hogy az izraeliek ne dobják le az Iránnak szánt bombáikat.

Mint arról lapunk is beszámolt, Donald Trump amerikai keleti parti idő szerint hétfő este jelentette be, hogy „teljes és totális” tűzszünetről állapodott meg Izrael és Irán, és „a 24. órában” a háború hivatalosan véget ér. Ezután egy időn át sem Irán, sem Izrael nem jelentett be nyilvánosan tűzszünetet, bár Irán jelezte, leállítja a műveleteket, ha Izrael is ezt teszi. Izrael később közölte, hogy beleegyezett a tűzszüneti javaslatba, Donald Trump pedig arra kérte a feleket, hogy ne sértsék meg a megállapodást. Nem sokkal később az izraeli hadsereg arról számolt be, Iránból indított rakétákat észlelt, és közölte, hogy erővel fog válaszolni a tűzszünet megsértésére. Irán ugyanakkor tagadta, hogy rakétát indított volna Izrael felé.

Teheráni bejelentések szerint az izraeliek egyvalamit azért kedd reggel is elértek, likvidáltak egy újabb iráni atomkutatót, Mohammad Reza Szedigi Szabert aki a felesége édesapjának a házában húzta meg magát a perzsa ország északi részén. A június 13-án elindított háborúban Izrael nukleáris létesítményekre mért csapást, sorozatban végzett az iráni hadsereg és a Forradalmi Gárda vezetőivel, illetve atomkutatókkal, akik közül kilencet egyetlen támadásban ölt meg. Ebbe a háborúba egy iráni idő szerint vasárnap hajnali légicsapás erejéig beszállt az egyesült Államok is, amire válaszul Irán hétfőn a Katarban lévő amerikai al-Udeid légitámaszpontot – az Egyesült Államok legnagyobb közel-keleti katonai bázisát – támadta pontosan annyi rakétával és bombával, mint ahánnyal az amerikaiak a natanzi, az iszfaháni és a fordói nukleáris létesítményére csapást mértek. Az irániak előre szóltak az amerikaiaknak, hogy mikor és mit fognak támadni, a légicsapásukban senki nem sebesült meg. Ezután jött a trumpi bejelentés a tűzszünetről, amellyel az amerikai elnök lezárna a 12 napos háborút.