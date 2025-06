Cseh Katalin: Nem gondolom, hogy európai értékek mellett kiállni gumicsont lenne

politika;Magyarország;interjú;illiberalizmus;Momentum Mozgalom;értékek;Cseh Katalin;

2025-06-25 14:08:00 CEST

Azért szerette volna, ha a Momentum elindul a parlamenti választáson, mert parlamenten kívül kevesebbet lehet tenni. Nála jobban kevesen akarják, hogy a mostani kormány megbukjon. Interjú.

Készül a Pride-ra?

Igen, nagyon. A mostani különleges lesz. Én is sokat dolgoztam azért, hogy mintegy száz képviselő az Európa Parlamentből, illetve, diplomaták, önkormányzati képviselők is eljöjjenek idén a budapesti Pride-ra, hogy közösen álljunk ki európai értékekért: az LMBTQ-közösség jogaiért, és a szabad gyülekezési jogért. Nekem azért is különleges lesz az idei Pride, mert édesanyám úgy döntött, hogy életében először két térdprotézissel is kijön velünk. A Momentum pedig a megalakulása óta mindig kiállt a kisebbségben lévők egyenlő jogaiért. Biztos vagyok benne, hogy most is sokan leszünk, a szavazóink közül is sokan eljönnek – erre biztatok mindenkit.

Ebben tehát egyetértés van a pártban, van viszont, amiben nincs. A küldöttgyűlés úgy döntött, hogy a Momentum nem indul a következő országgyűlési választáson. Ön a közösségi oldalán még a gyűlés előtt megírta, ezzel nem ért egyet. Miért?

Mert úgy éreztem, és most is úgy érzem, hogy hiba tíz hónappal a választások előtt "lejönnünk a pályáról". Olyan versenyt adtunk fel idő előtt, amelynek még nem is ismerjük a feltételeit, és talán elveszünk magunktól egy lehetőséget, hogy tovább dolgozhassunk azért, amiért mindig is dolgoztunk.

Nyilván azért akarta, hogy induljanak, hogy bejussanak a parlamentbe. Nem ért egyet a momentumos többséggel, akik szerint ez veszélyeztetné a kormányváltást?

Nálam jobban kevesen akarják, hogy a mostani kormány megbukjon. De a kormányváltás mellett fontosnak tartom azt is, hogy a liberális értékeknek is legyen képviseletük a magyar parlamentben.

Sokan úgy érvelnek, ez most gumicsont, az a fontos, hogy megtörténjen a kormányváltás, méghozzá lehetőleg kétharmados győzelemmel.

Nem gondolom, hogy európai értékek mellett kiállni gumicsont lenne. Egy kétharmados győzelem nyilván sok mindent megkönnyítene, de véleményem szerint nem érdeke az országnak, hogy megint egyetlen párt nyerjen kétharmaddal. A sokszínű parlament híve vagyok, ahol a partnerek párbeszédet folytatnak egymással, képesek kompromisszumokat kötni, mert csak így érvényesülhetnek széles társadalmi rétegek érdekei, például a leszakadó rétegek felzárkózása, a nők egyenjogúsága, vagy a szabadságjogok és más liberális értékek.

Ezt a Momentum vezetése is fontosnak tartja, hiszen a küldöttgyűlés után kiadott közleményükben azt írták, hogy az új országgyűlésnek a lehető legrövidebb idő alatt biztosítania kell az igazságszolgáltatás függetlenségét, továbbá új média- és választójogi törvényt is kell alkotnia. De mit tehet egy párt ezért a parlamenten kívülről?

Azt gondolom, hogy kevesebbet, mint a parlamenten belül, ezért is szerettem volna, ha elindulunk a választáson.

Látott esélyt arra, hogy a Momentum bejusson a parlamentbe?

Igen, én bíztam benne, hogy ha következetesen képviseljük, amit fontosnak tartunk, azt a választók is értékelik, és bejuthatunk a parlamentbe. Ismétlem, legalábbis addig, amíg nem tudjuk, mit találnak még ki Orbánék a választások ellehetetlenítése érdekében.

A Momentum szintén célként jelölte meg a már említett közleményben, hogy minél szélesebb társadalmi egyeztetéssel lefektesse a rendszerváltás és a demokratikus átmenet alapjait. Mit akar tenni ezért a párt?

A demokrácia természetesen a liberalizmus egyik legfontosabb értéke is. Ahogy eddig is, ezután is kiállunk az európai, liberális értékek mellett. Igyekszünk ezeket minél szélesebb körben megismertetni, népszerűsíteni; minél több emberhez, szervezethez, civilekhez és pártokhoz is eljutni, párbeszédet kezdeményezni.

Néhány momentumos országgyűlési képviselő már bejelentette, hogy nem indul újra a mandátumért, mások még nem döntöttek. És ön?

Abban biztos vagyok, hogy folytatni szeretném a politizálást, nem adom fel, amiért már másfél évtizede dolgozom.

Hogy ön a Momentumban fog-e a jövőben politizálni, az talán függ attól is, hogy a párt a választások után fel tudja-e újra építeni magát. Lát erre esélyt?

Igen, én bízom ebben. Hiszem, hogy Magyarországon is szükség van a liberális értékeket képviselő pártra, és bízom abban is, hogy ezt a választók is így gondolják. Azért is gondolom azt, hogy nem feladni kell, hanem még erősebben kiállni az értékeink mellett, mert csak akkor lehet esély valódi változásra, vagyis egy szabadabb és boldogabb életre, egy európaibb jövőre.