Magyarország;gyermekvédelem;per;gyámügy;túlterheltség;

2025-06-26 05:55:00 CEST

Hiába nyertek pert a magyarországi gyámok, nem hagyják őket, hogy a gyermekvédelmi törvény szerint végezzék a munkájukat

A jogerős ítélet ellenére továbbra is a gyermekvédelmi törvényt be nem tartva kell dolgozniuk a gyámoknak. Egy szakember legfeljebb 30 kiskorú törvényes képviseletét láthatná el, de 70-80 százalékukhoz több, akár 40 gyereket is rendelnek.