Medián: Többségbe kerültek azok, akik Magyar Pétert alkalmasabb kormányfőnek látják Orbán Viktornál

2025-06-26 08:07:00 CEST

A tavaly júniusi adataihoz képest 7 százalékponttal kevesebben tartják Orbán Viktort teljes mértékben alkalmasnak a miniszterelnöki tisztségre, miközben 11 százalékponttal nőtt azok aránya, akik egyáltalán nem tartják őt megfelelőnek.

Jelentősen romlott Orbán Viktor miniszterelnöki alkalmasságának megítélése, miközben Magyar Péter egyre szélesebb körben győzte meg az embereket arról, hogy vezetőként helyt tudna állni – derül ki a Medián legfrissebb, a HVG számára készített közvélemény-kutatásából.

Az elemzés megjegyzi, hogy az elmúlt valamivel több mint egy év során rengeteg kritika és bírálat érte a Tisza Párt elnökének vezetői képességeit, mostanra viszont azok aránya, akik „teljesen” vagy „inkább” alkalmasnak tartják őt az ország irányítására (53 százalék), meghaladja Orbán Viktorét (44 százalék). Ugyanakkor a Magyar Pétert támogató szavazók még mindig óvatosabbak: körükben többen vannak, akik szerint Orbán teljesen alkalmas (25 százalék), mint ahányan ugyanezt gondolják Magyarról (19 százalék). A jelenlegi miniszterelnök megítélése számottevően kedvezőtlenebbre fordult az elmúlt év alatt. A Medián tavaly júniusi adataihoz képest 7 százalékponttal kevesebben tartják Orbán Viktort teljes mértékben alkalmasnak a miniszterelnöki tisztségre, miközben 11 százalékponttal nőtt azok aránya, akik egyáltalán nem tartják őt megfelelőnek erre a pozícióra.

A Medián által készített felmérés szerint ezzel egy időben Magyar Péter megítélése érezhetően javult. 2024 júniusában a teljes lakosság 9 százaléka tartotta őt teljesen, további 25 százalék inkább alkalmasnak, 2025 júniusára ezek az arányok 19 és 34 százalékra emelkedtek. Összességében 19 százalékponttal növekedett azoknak az aránya, akik alkalmasnak tartják Magyar Pétert a miniszterelnöki szerepre, miközben 7 százalékponttal visszaesett a teljes elutasítottsága.

A Fidesz-szavazók továbbra is nagyobb bizalommal tekintenek Orbán Viktorra, mint a Tisza Párt hívei saját vezetőjükre, ugyanakkor a Fidesz-tábor hűsége változatlan, míg a tiszások most sokkal bizakodóbbak Magyar Pétert illetően, mint egy évvel korábban. Az elmúlt évben 7 százalékponttal, 97 százalékra nőtt azoknak a Tisza-párti szavazóknak az aránya, akik Magyart alkalmasnak tartják az ország irányítására, ezen belül pedig 11 százalékponttal többen vélik úgy, hogy teljes mértékben alkalmas erre a feladatra. A portál megjegyzi, hogy mindez annak fényében is jelentős, hogy a Tisza-tábor létszáma is megkétszereződött 2024 júniusa óta.

A Medián kutatása szerint a pártnélküliek körében is változás figyelhető meg: mindkét politikus esetében mérséklődött azok aránya, akik teljesen alkalmasnak tartják őket miniszterelnöknek, ugyanakkor emelkedett azoké, akik inkább megfelelőnek vélik őket az ország élére. A pártnélküliek körében Orbán esetében 39-ről 42 százalékra nőtt az őt miniszterelnökként támogatók aránya, míg Magyart 2024-ben 34, 2025-ben már 41 százalék látná szívesen kormányfőként a bizonytalanok körében.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnökének vezetői alkalmasságát valamelyest kedvezőbben ítélik meg, ugyanakkor csupán mérsékelt támogatást sikerült elérnie: azoknak az aránya nem nőtt, akik teljes mértékben bíznak vezetői képességeiben. 2024 óta 5 százalékponttal többen vélik inkább alkalmasnak Dobrevet, miközben 8 százalékponttal csökkent azok aránya, akik teljesen elutasítják őt vezetőként.

Dobrev Klára megítélését Gyurcsány Ferenc bő egy hónappal ezelőtti visszavonulása is befolyásolhatta. A megkérdezettek 83 százaléka tudott arról, hogy ő lett a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, ugyanakkor csak 18 százalék gondolja úgy, hogy ez javítja a DK választási esélyeit, míg 14 százalék szerint inkább ront rajtuk. Az abszolút többség, 58 százalék szerint azonban ez semmilyen változást nem hoz a DK helyzetében. Az elnökváltást követő első Medián-felmérés szerint a párt támogatottsága továbbra is 2-3 százalék körül mozog.