Ursula von der Leyen felszólította a magyar hatóságokat, hogy engedélyezzék a Budapest Pride-ot

Ursula von der Leyen felszólítása előtt az Európai Bizottság elég távolságtartóan lépett fel az ügyben. Orbán Viktor szerda este szintén az X-en válaszolt , arra kérve a német politikust, hogy rendészeti kérdésbe ne avatkozzon be.

A gyülekezési jog korlátozása hatalmas felhördülést keltett, 33 ország magyarországi nagykövetsége a Budapest Pride mellett, az Amnesty International 124 aláírással adott át egy petíciót a megtartása biztosításáért, nem mellesleg 30 országból érkeznek politikai és civil szereplők a Budapest Pride-ra, köztük Hadja Lahbib, az Európai Bizottság egyenlőségért felelős biztosa, Ernest Urtasun, Spanyolország kulturális minisztere, Eppo Bruins, Hollandia oktatási-, kulturális- és sportminisztere, Mariëlle Paul, Hollandia alap- és középfokú oktatásért és esélyegyenlőségért felelős államtitkára, Michael O’Flaherty, az Európa Tanács Emberi Jogokért felelős biztosa, Graeme Reid, az ENSZ szexuális orientációért és nemi identitásért felelős független szakértője, Leo Varadkar, Írország korábbi miniszterelnöke, Elio Di Rupo, Belgium korábbi miniszterelnöke, Femke Halsema, Amszterdam főpolgármestere, valamint Philippe Close, Brüsszel főpolgármestere is. Tuzson Bence igazságügyi miniszter figyelmeztetett is mindenkit, hogy büntetésre számíthat, Karácsony Gergelyt pedig börtönnel fenyegette meg.

A Budapest Pride-ot, Karácsony Gergely főpolgármester korábbi közlése szerint fővárosi rendezvényként akarják megtartani szombaton, miután a fideszes parlamenti kétharmad 32025. március 18-án elfogadott törvénymódosítással korlátozta a gyülekezési jogot, az ezt kísérő áprilisi alkotmánymódosítás pedig a gyermekek jogait a gyülekezési jog elé helyezte. Bár a Budapesti Rendőr-főkapitányság egy hete megtiltotta a felvonulást, Karácsony Gergely azzal érvelt, hogy a fővárosi önkormányzat nem tett bejelentést, a rendőrség egy nem létező gyűlésről hozott tiltó határozatot. Szerdán a szervezők közzétették a felvonulás hivatalos útvonalát is, amely megegyezik a tiltó határozatában szerepel és nem mellesleg azzal az útvonallal is, amelyet a szélsőjobboldali Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom állítólag lefoglalt.

Mindig is a szövetségesetek leszek – ígérte a magyar LMBTQI közösségnek Ursula von der Leyen abban a szerda este közzétett videóban, amelyben a szombaton tartandó Budapest Pride engedélyezésére szólította fel a magyar hatóságokat. Az Európai Bizottság elnöke a csütörtökön kezdődő EU-csúcshoz időzítette a felszólítást, mondván, hagyni kell, hogy a Budapest Pride résztvevői a büntetőjogi vagy adminisztrációs következményektől való félelem nélkül vonulhassanak fel a magyar fővárosban.

Orbán Viktor szerint az Európai Bizottság elnöke rendészeti kérdésbe ne avatkozzon be.

