Újabb Pride-ellenes javaslatot nyújtott be a fővárosi Fidesz a hétfői rendkívüli közgyűlésre

Fidesz;Fővárosi Közgyűlés;Budapest Pride;Szentkirályi Alexandra;

2025-06-26 12:55:00 CEST

Úgy tűnik, Szentkirályi Alexandra és társai annak ellenére sem engedik el a témát, hogy még a javaslatuk szövegéből is arra lehet következtetni, szombaton sikerül majd megtartania a rendezvényt.

Nem engedi el a fővárosi Fidesz a Pride-ot: Szentkirályi Alexandra és társai a Fővárosi Közgyűlés hétfőre összehívott rendkívüli ülésére is benyújtottak egy ezzel kapcsolatos elítélő javaslatot, amely egyébként azzal számol, hogy szombaton sikerül majd megtartania a rendezvényt a Fővárosi Önkormányzatnak – írja a Magyar Hang.

Ha a javaslatot elfogadják, az a következőket rögzítené:

a Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy 1. elítéli, hogy 2025. június 28. napján a Fővárosi Önkormányzat által kerül(t) megrendezésre a Budapest Büszkeség (Budapest Pride) elnevezésű rendezvény,

a Budapest Büszkeség (Budapest Pride) elnevezésű önkormányzati rendezvény megrendezéséről való döntési jog hatáskörét a Fővárosi Közgyűlés mindenkorra magához vonja,

a Fővárosi Közgyűlés nem járul hozzá „öncélú szexuális propagandát népszerűsítő rendezvények önkormányzati rendezvényként történő megtartásához”,

a főváros a jövőben nem szervezhet közös rendezvényt, valamint léphet szerződéses jogviszonyba olyan szervezettel, „aminek tevékenysége nem áll összhangban a gyermekeknek az alaptörvényben védett alapvető jogaival, valamint a gyermekvédelmi törvény szellemiségével”,

illetve a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe vonnák azt a jogot is, hogy milyen zászlókat lehessen kitenni az önkormányzat nevében, megakadályozva például azt, hogy a jövőben szivárványos lobogó kerüljön a Városházára.

A fővárosi Fidesz indoklásában az áll, hogy „a Budapest Pride a szexualitás öncélú, nyilvános megjelenítéséről szól. Karácsony Gergely és alig mérhető pártja rákényszeríti a Pride-ot ellenző fővárosi többségére, hogy Budapest a provokatív szexualitás díszlete legyen”. A lap azonban emlékeztet: a Fidesz most szerdára készített Pride-javaslatát sem vette automatikusan napirendre Karácsony Gergely, az új előterjesztésről hétfőn külön kell majd szavaznia a közgyűlésnek.

Mint arról beszámoltunk, a főpolgármester és a szervezők szerdán tették közzé a 30. jubileumi Budapest Pride hivatalos útvonalát. Hogy mi várható szombaton, egyáltalán hogyan fogja kezelni a rendőrség a a rendezvényt, azt egyelőre nem tudni. Kedden Tuzson Bence voltaképpen börtönnel fenyegette meg Karácsony Gergelyt a Pride megszervezése miatt, szerdán pedig az is kiderült, hogy az igazságügyi miniszter levélben figyelmeztetett több budapesti nagykövetséget is, amelyben arra emlékeztette őket: a Budapest Pride a kormány szerint be van tiltva, és „informálják kollégáikat is” arról, hogy a felvonuláson való részvétel szabálysértésnek minősül.