Orbán Viktor: Óriási ellenszélben állítottuk meg Ukrajna uniós csatlakozását

Európai Unió;Brüsszel;Ukrajna;Orbán Viktor;Kossuth Rádió;

2025-06-27 07:47:00 CEST

A miniszterelnök szokásos pénteki rádióinterjújában közölte, az uniós vezetők keresik a megoldást, hogyan lehetne félretolni a magyarokat.

Tegnap a Voks2025 több mint kétmillió szavazatával megállítottuk Ukrajna uniós csatlakozását. Óriási ellenszélben tettük - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szokásos pénteki rádióinterjújában. Hozzátette, az uniós vezetők nem értenek egyet, ők azt akarják, hogy Ukrajna minél előbb tag legyen, keresik a megoldást, hogyan lehetne félretolni a magyarokat. Ez - folytatta - eddig se ment nekik, pedig eddig egymaga állt az útjukban, most viszont már 2 millió 200 ezren vannak.

"Mi értjük az ukránokat, látjuk a rendkívül nehéz helyzetüket, a hősies küzdelmüket is látjuk, azt is látjuk, hogy segítségre van szükségük, de mi úgy akarunk nekik segíteni, hogy közben magunkat nem tesszük tönkre" - fogalmazott a kormányfő. A miniszterelnök leszögezte számos lehetőség van az együttműködésre, de az nem azonos a tagsággal. "A mi döntő érvünk mégiscsak az, hogy ez egy olyan ország, ami háborúban áll" - hangsúlyozta, majd megismételte, ha egy háborúban álló országot felvennének az EU-ba, akkor felvennék velük együtt a háborút is. Orbán Viktor közölte, most akarják felvenni Ukrajnát az Európai Unióba, nem pedig "majd", ezért "egy közvetlen fenyegetésről beszélünk".

"Az ukránok - önhibájukon kívül - de mégis, ma egy definiálatlan entitás. Senki se tudja megmondani, mi az, hogy Ukrajna. Azt tudjuk, hogy mi volt. Azt se tudjuk, hogy most éppen mi, és azt se, hogy mi lesz belőle, mi marad belőle"

- fogalmazott a miniszterelnök. Majd megjegyezte, olyan dolgot akarunk felvenni az EU-ba, ami nincs körülhatárolva.

Az unió - folytatta - nem egy katonai szövetség, hanem egy politikai és gazdasági együttműködés. Ukrajnát nem lehet felvenni a NATO-ba, ha ez megtörténne, az azt jelentené, hogy "másnap a harmadik világháborúban vagyunk".

Orbán Viktor a NATO-csúcsról azt mondta, „megjöttek az amik, az újak”, amivel a mi álláspontunk többségbe került, „ez lett a NATO-álláspont". Az unió - folytatta - nehezebb, mert Brüsszel egyre inkább úgy viselkedik, mint Moszkva, ami olyan hatalmi központ volt, ahonnan utasításokat küldözgettek Budapestre. "Ezt csinálja Ursula von der Leyen meg Weber úr", részben közvetlenül, részben pártjaikon, a Tiszán és a DK-n keresztül - állapította meg. Majd leszögezte, nem kell megijedni attól, hogy egyedül vagyunk, mert ez volt a migráció ügyében is. Úgy véli, először a Közép-Európai országokban változik majd meg a hangulat, mert ők vesztenek rajta elsőként Ukrajna uniós felvételével.

„Nem lesz ebből semmi, becsapják és átverik, morálisan vállalhatatlan módon a brüsszeli vezetők az ukránokat, akikkel őszintén és egyenesen kellene beszélni”

- hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor közölte, Brüsszelben azt akarják elérni, hogy olyan kormány legyen, ami mindig úgy szavaz, ahogy Ursula von der Leyen vagy Manfred Weber akarja. "Én tegnap a magyar ellenzék gazdáival vitatkoztam" - fogalmazott, hozzáfűzve, szerinte a Tisza Párt és a DK csak "a brüsszeliek megbízottjai".