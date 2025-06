A HVIM „kellemes hangulatú gyűlésekkel” készül a Budapest Pride-ra, érkezik a Betyársereg is

rendőrség;Budapest Pride;szélsőjobboldal;ellehetetlenítés;Betyársereg;HVIM;büszkeség;

2025-06-27 11:00:00 CEST

A szélsőjobbodali szervezet rendőrökkel vitetné el Budapest jelentős részéről, aki nem fehér, nem vallásos keresztény és nem heteroszexuális férfi vagy nő.

Töltsünk el együtt egy kellemes, közös délutánt Budapesten, a normalitás elfogadásának és a tradicionalitás védelmezésének jegyében – invitálja híveit a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) – derült ki a szélsőjobboldali szervezet lapunkhoz is eljuttatott közleményéből, amely szerint szombaton 11 órától a Városháza parkból indulva Budapest-szerte „kellemes hangulatú gyűléseket” tartanak. Arra is fény derült, hogy így akarják megzavarni a fővárosi önkormányzat – a Budapest Pride-ot befogadó – Budapest Büszkeség nevű szabadságünnepét.

A HVIM szerint azonban pont fordítva van, és az ő gyűlésüket „készül megzavarni a Karácsony Gergely által szervezett Budapest Pride elnevezésű deviánsvonaglás, amit többszörösen betiltott a hatóság”. – „Karácsony Gergely és az általa vezetett csoport jelenleg a törvénytelenség mezején áll és bűncselekmény elkövetésében van, tehát annak rendje és módja szerint megtettük a feljelentést a főpridemester ellen. Szintén feljelentést tett a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és Novák Előd (Mi Hazánk)” – tették hozzá.

Budapesten számos helyszínt lefoglaltak, amely ütközhet a Karácsony Gergely által meghirdetett menettel. A HVIM szerint ide tartozik az Andrássy út, a Károly körút, a Vámház körút, a Szabadság híd, és több meg nem nevezett közterület: hidak, terek, utak, rakpartok. – Egy „spártai témájú” területfoglalást is beadtunk, sőt tartani fogunk egy autós felvonulást is – közölték, hozzátéve, meg fog jelenni rendezvényeiken szövetséges szervezetük, a Betyársereg is, mondván nekik „ez a nap a barátságokról, emberi kapcsolatokról is szól”.

A fővárosi rendezvényhez kapcsolódva saját házirenddel készülnek: „Fehér, keresztény (vallásos) és heteroszexuális férfiakat és nőket várunk a rendezvényeinkre. Aki nem ért egyet a tradicionális család fogalmával, a normalitás többezer éves alapvetéseivel, a HVIM céljaival (lásd hvim.hu), az nem kívánatos személy a rendezvényeinken, őket a rendezőink felszólítják távozásra, és kizárják a gyűléseink helyszíneiről.”

S ha ez nem lenne elég hozzátették, hogy „aki nem tartja be a szabályainkat, azt rendőri erővel eltávolíttatjuk”. A végén azt is felfedték, hogy harcra készülnek: