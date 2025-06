Megszólalt a rendőrség a Budapest Pride ügyében

rendőrség;Budapest Pride;Pride felvonulás;

2025-06-26 13:38:00 CEST

A hatályos jogszabályoknak megfelelően fognak eljárni szombaton, biztosítva Budapest közrendjét és közbiztonságát, ennek érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket.

„A rendőrség 2025. június 28-án is a hatályos jogszabályoknak megfelelően fog eljárni, biztosítja Budapest közrendjét és közbiztonságát, és ennek érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket” – válaszolta a Telexnek a BRFK, hogy milyen intézkedésekkel készül a szombati Budapest Pride-ra.

A lap a felvonulással kapcsolatban több kérdést is küldött a rendőrségnek. Azt is meg szerette volna tudni, hogy miként szavatolják majd a rendezvényre érkező európai politikusok, illetve diplomaták biztonságát, valamint arról is érdeklődtek, hogy tervezik-e arcfelismerő kamerák bevetését a rendezvényen, de ezekre nem érkezett válasz.

Mint megírtuk, Orbán Viktor ugyancsak szűkszavú, általános választ adott, amikor a brüsszeli uniós csúcs előtt újságírók kérdezték a témában. „Magyarországon mindenki gyülekezhet, mindenki elmondhatja a véleményét, ez alkotmányos jog, civilizált ország vagyunk – jelentette ki a miniszterelnök. Ugyanakkor hozzátett, ha mégis kimegy valaki, akkor van egy világos jogszabályi rendszer, amelynek ilyenkor érvényesülnie kell.

A főpolgármester és a szervezők szerdán tették közzé a 30. jubileumi Budapest Pride hivatalos útvonalát. Hogy mi várható szombaton, egyáltalán hogyan fogja kezelni a rendőrség a gyakorlatban a rendezvényt, azt egyelőre nem tudni. Kedden Tuzson Bence voltaképpen börtönnel fenyegette meg Karácsony Gergelyt a Pride megszervezése miatt, szerdán pedig az is kiderült, hogy az igazságügyi miniszter levélben figyelmeztetett több budapesti nagykövetséget is, amelyben arra emlékeztette őket: a Budapest Pride a kormány szerint be van tiltva, és „informálják kollégáikat is” arról, hogy a felvonuláson való részvétel szabálysértésnek minősül.