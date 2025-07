káromkodás;Orbán-rezsim;kommunisták;

2025-07-14 05:45:00 CEST

Így nem kommunistázik többé Orbán Viktor

Nem tudom, hányan lehetnek a normális életet élő, tehát a miniszterelnöki útba igazítás nélkül is működő képes olvasók közül, akik választások előtt Orbán Viktorra figyelnek, vagy legalábbis megüti a fülüket egy-egy csatazajba horgadt kijelentése. A kampány finisében például, amikor általában egyetlen mondat ismétlődik tőle visszatérően: „A kommunisták mind szavaznak, legyünk ott mi is.” Egy 2018-as videójában a voksolás előtti napokban felidézte, hogy ugyanezt az első szabad választás idején mondta, 1990-ben. És akkor még lehetett is valóságtartalma, mert bár a világ már akkor is jóval árnyaltabb lehetett ennél, a szlogenek tömörítési igénye felmentést adhatott az egyszerűsítésre. Az említett felvételen a „sorosisták mind szavaznak, legyünk ott mi is!” felszólítással zárta mondandóját az idült antikommunista. A 2022-es választáson aztán ismét visszatért az elmélete „a kommunisták mind szavaznak”-ról, miközben a jobbikosoktól a momentumosokig számos párt követői aligha az 1990 előtti rendszer kegyeltjei vagy ideológusai voltak. És látjuk: nem a pártokat sértegeti, hanem a szavazóikat mind. Ejnye.