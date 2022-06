P. L.;

2022-06-23 13:02:00

A Ryanair-vezér szerint Gulyás Gergely és Nagy Márton olyanok, mint Dumb és Dumber

Azt is elárulta, panaszt tettek az Európai Bizottságnál az adó miatt, de kivonulni nem terveznek Magyarországról.

Lassan megnéznénk egy Michael O'Leary - Bayer Zsolt verbális összecsapást élő adásban, a Ryanair-vezér szemmel láthatóan egyre inkább belelendül az Orbán-kormány megszorító csomagja elleni éles hadakozásba, miközben a kabinet további fogyasztóvédelmi bírsággal fenyegeti az ír fapados légitársaságot.

A Euronewsnak adott interjújában O'Leary azt fejtegette, sok támadást megéltek az évek során, de még egyetlen kormány sem vezetett be extraprofitadót egy olyan ágazattal szemben, amelynek rekord veszteségei voltak az elmúlt két évben. Elmondása szerint ez idő alatt a Ryanair mintegy másfél milliárd eurót veszített. 2021-ben 350 millió euró volt a veszteség, s felidézte, hogy tavaly magyarországi székhelyű konkurensük, a Wizz Air még ennél is jóval több, mintegy 650 millió eurós veszteséget könyvelt el, ezek után Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter úgy gondolta, ideje megadóztatni őket.

„Ez őrület. Most ő vagy egy komplett idióta vagy nem érti a közgazdaságtant” - summázott a Ryanair-vezér. Az adó miatt szerinte Magyarország elveszíti a versenyképességét, az Európa-szerte dolgozó több százezer magyarnak pedig, aki haza szeretne látogatni a családjához, most 10 euróval többet kell fizetnie, „csak mert Nagy miniszter úr úgy döntött, hogy nem szeretné segíteni a magyar családok egyesítését. Az adóztatás fontosabb.”

A Euronews ezután felidézte a Magyar Nemzet néven megjelenő kormánypárti lapnak a Ryanair által már több ízben cáfolt állítását, miszerint az utasok 60 százaléka visszamondta a jegyét az áremelés miatt. Arra a kérdésre, hogy ezt a számot mégis honnan vehették, O'Leary annyit mondott:

Az utasok több mint 97 százaléka úgy döntött, hogy kifizeti Nagy miniszter úr adóját - tette hozzá. O'Leary azt a kormánypárti érvet is őrületnek nevezte, miszerint más országok is vezettek be hasonló adókat. Mint fogalmazott, más kormányok megértették, hogy ezek a cégek rengeteg pénzt veszítettek a járvány és az ukrajnai invázió miatt. Arra a felvetésre, hogy tényleg azt gondolja-e, hogy pusztán Nagy Márton a felelős az adóért, a Ryanair vezérigazgatója elismerte, nem mozog otthonosan a magyar politikában, de leszögezte:

Az interjúban azt is felelevenítették, hogy Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter arra kérte a magyarokat, hogy repüljenek inkább a konkurenciával. Erre Michael O'Leary úgy összegzett, hogy ő és Nagy Márton „olyan, mint Dumb és Dumber abban a Jim Carrey-s filmben, ha azt hiszik, hogy az emberek majd boldogan kifizetik a különadót és egyik napról a másikra egy drágább légitársaságot választanak”.

- vélekedett.

A provokatív magatartására vonatkozó kérdésre pedig úgy felelt, addig hozzák szégyenbe az Orbán-kormányt, amíg nem törli el ezt az adót, ami - mint fogalmazott - elsősorban a magyar családokat sújtja. „A nyugaton dolgozók nem tudnak hazautazni a családjaikhoz, barátaikhoz, a járatok és így a turisták száma megcsappan. Nagy miniszter úrnak vissza kell vonnia ezt az idióta adót. Utána én is csendben maradok. Persze ő nem hallgathat el, mert tudja, hogy amit mond, az nem igaz, és ha abbahagyja a hazudozást, akkor lelepleződik” - közölte.