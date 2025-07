Újabb öt évre pályázik az iskolaigazgató, aki megpróbálhatta eltitkolni a diákok szexuális zaklatását, a tankerület őt támogatja

oktatás;szexuális zaklatás;igazgatói pályázat;

2025-07-12 10:57:00 CEST

Bár a bíróság szerint az iskola hárított, a Soproni Tankerületi Központot úgy véli, az ügyben az igazgató mindvégig együttműködött és segítette a hatóságok és a bíróság munkáját.

Újabb öt évre pályázik az az iskolaigazgató, aki a szülők és a diákok szerint megpróbálta elhallgatni a diákok szexuális zaklatását egy iskolai foglalkozáson – tudta meg az Eduline.

A portál felidézi, még 2022 januárjában az egyik Győr-Moson-Sopron vármegyei általános iskolában néhány felső tagozatos lány arról számolt be, hogy a mindennapos testnevelés keretei között tartott néptánc foglalkozásokon egy hatvanas éveiben járó férfi többször is átölelte és simogatta őket, egyiküknek a mellét is megérintette. Az akkor 12 éves gyerekek elmondásai alapján a néptánctanár férje, a segítőként jelenlévő férfi a kiszámolóknál a fiúkra csak rábökött, a lányok esetében azonban végighúzta a mellükön a kezét. Erről az érintettek szóltak az intézményvezetőnek, a bíróságon vallomást tevő édesanya beszámolója szerint azonban

segítség és intézkedés helyett az igazgató azt mondta a gyerekeknek, hogy bajba kerülhetnek, ha még egyszer rosszat mernek mondani a férfiről.

Az igazgató a beszámolók szerint sem a szülőknek, sem a hatóságoknak nem szólt, a tanítás zavartalanul zajlott tovább az iskolában. Egyedül akkor tette szóvá a férfi viselkedését, amikor a gyerekek újabb panasszal éltek nála, ezúttal azért, mert a tanórákon csúnyán beszélt.

Egy szülő viszont a hatóságokhoz fordult. A Telexnek elmondta, hogy azt gondolta, amennyiben megteszi az első lépéseket, a többi érintett gyerek családja is csatlakozik majd hozzá, ez azonban nem így történt. A bejelentését ennek ellenére a rendőrség komolyan vette és a Soproni Rendőrkapitányság 2022 januárjában nyomozásba kezdett. Az ügy első fokon 2024. október 15-én zárult le. A Soproni Járási Ügyészség a portál kérdésére közölte, hogy az elkövető egy hatodik, majd hetedik osztályos kislányt a 2021-es év elejétől kezdődően, utolsó alkalommal 2022. január 3. napján – akarata ellenére – intim helyen rendszeresen megérintett, megsimogatott. A férfi (és annak felesége is) ezt azzal magyarázta, hogy a táncoktatáshoz hozzátartozik a diákok görnyedt testtartásának a javítása, amikor a gyerekek vállát megfogva egyenesítik ki a hátukat, ekkor azonban mindig ügyelnek arra, hogy illedelmesen érjenek hozzájuk. Az érintett kislány ugyanakkor elmondta, hogy a férfi akkor is illetlenül ért hozzá, amikor ő a begipszelt keze miatt fel volt mentve a foglalkozás alól.

A bíróság végül első fokon szeméremsértés vétségében bűnösnek mondta ki a férfit. Amellett, hogy eltiltották a foglalkozásától, pénzbüntetést szabtak ki rá. Az ügyészség felmentés érdekében fellebbezett.

A Soproni Járásbíróság tavaly októberi ítéletének jegyzőkönyve szerint a nyomozást nehezítette, hogy annak során az iskola hárított és kamaszokat kellett kihallgatniuk. Emellett a Telex cikke szerint korábban az illetékes Soproni Tankerületi Központ is a hatóságoktól értesült az esetről, nem pedig az érintett város általános iskolájának igazgatójától. „A Soproni Tankerületi Központ nem munkáltatója sem a táncpedagógusnak, sem a férjének. Óraadói megbízás alapján szervezte a táncórákat a pedagógus. A Soproni Tankerületi Központ hivatalos rendőrségi megkeresésből értesült az esetről, amelyet követően az eljárás alá vont személyt azonnal kitiltotta minden tankerületi fenntartású intézményből, és ezzel egyidejűleg értesítette a pedagógus munkáltatóját” – írta a portálnak.

Az Eduline mostani megkeresésére a Soproni Tankerületi Központot közölte, az ügyben az igazgató mindvégig együttműködött és segítette a hatóságok és a bíróság munkáját. „Az igazgatói pályázatok elbírálását minden esetben szakmai szempontok határozzák meg. Mindezek tekintetében az igazgató minden jogszabályi, hatósági és szakmai feltételnek megfelelt a pályáztatás során, a speciális tartalommal kiállított erkölcsi bizonyítványa (ami minden pedagógus állás betöltéséhez szükséges) rendelkezésre áll, ezen felül több, mint 15 éve vezeti az iskolát a szülők és a pedagógusok megelégedésére” – tette hozzá a tankerület, mely szerint az igazgatónő pályázatát a város nemzetiségi önkormányzata is támogatja.