Donald Trump bejelentette, hogy 2025. augusztus 1-től 30 százalékos büntetővámmal sújtja az Európai Uniót és Mexikót

Európai Unió;Mexikó;Egyesült Államok;Donald Trump;büntetővám;

2025-07-12 15:56:00 CEST

Ami az Európai Uniót illeti, fáj neki az amerikai kereskedelmi deficit, Mexikóval a kartellek miatt van baja.

2025. augusztus 1-i hatállyal 30 százalékos büntetővámmal sújtja az Egyesült Államok az Európai Unióból és Mexikóból importált árukat és más szolgáltatásokat– jelentette be egy szombati Truth Social-posztban Donald Trump. Ami Mexikót illeti, az amerikai elnök méltatta a Claudia Sheinbaum elnök vezette szomszéd ország erőfeszítéseit az illegális bevándorlók megállításában, de hozzáfűzte, a mexikóvárosi vezetés nem tett elég hatékony lépéseket a drogkereskedelem megfékezéséért, vagyis hogy az Egyesült Államok ne „a kartellek drogjátszóterévé” váljon. Az Európai Unióra kivetett importvámot a kereskedelmi deficittel indokolta, vagyis hogy az Európai Unió mennyivel több árut és szolgáltatást exportált annál, amennyi amerikai árut és szolgáltatást vásárolt az Egyesült Államoktól.

Korábban Donald Trump ennek a kereskedelmi deficitnek az összegét 350 milliárd tette, ami finoman szólva is túlzás, a valódi összeg 50 milliárd euró körül járhat, amekkora az Európai Unió Tanácsa szerint 2024-ben volt. Áruforgalomban tavaly az Európai Uniónak 198 milliárd eurós többlete, szolgáltatásokban azonban 148 milliárd euró a deficitje volt.

Donald Trump a legutóbb május 26-án tett bejelentést arról, hogy elhalasztja az Európai Unióra kivetendő 50 százalékos büntetővámot. Az Egyesült Államok és az Európai Unió kereskedelme a globális összkereskedelem 30 százalékát, a világ GDP-jének a 43 százalékát jelenti.

Az amerikai elnök próbálja újra pörgetni a kereskedelmi háborút, Kanadát nemrég sújtotta 35 százalékos büntetővámmal, a franc tudja, hogy az erőfitogtatáson túl valójában miért. Mint abban az esetben, most is jelezte, hogy keményebb intézkedésről is dönthet, ha az Európai Unió vagy Mexikó válaszlépéseket tesz.