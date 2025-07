Felkerült az óriási kereszt a Gellért-hegyi Szabadság-szobor talapzatára

kereszt;Szabadság-szobor;Gellért-hegy;

Hiába váltott ki a terv széles körű tiltakozást.

Elkészült a Szabadság-szobor talpazatára helyezett kereszt – írja a 444, a portál erről egy fotót is közzétett.

Mint arról lapunk is beszámolt, tavaly nyár végén nagy port kavart, amikor a Nemzeti Hauszmann Program Facebook-posztjából kiderült: a szobor felújításához kapcsolódva elhelyeznek egy keresztet, „az 1100 éves magyar államiság, a nyugati kereszténység és az európai kultúrkör legfontosabb szimbólumát”. Még azt is hozzátették, hogy egy szerethető helyszínt adnának vissza az embereknek, ahol a hazai és a külföldi látogatók is tartalmasan tölthetik el az időt. Az ügyben népszavazást is kezdeményeztek akkor művészek, írók, közéleti emberek, a tiltakozók szerint a keresztnek a Szabadság-szobor talapzatán nincs helye, mert „politikai kihasználása számtalanszor ellentétbe került egy éppoly jelentős európai hagyománnyal, a vallásszabadsággal, gondolatszabadsággal”. Hofher József katolikus, jezsuita szerzetes is ellenezte a keresztállítást, mert véleménye szerint az elképzelés „tovább mélyíti majd a társadalomban lévő feszültségeket és ellentéteket a konzervatív és a liberális gondolkodású állampolgárok között”. Még a Demokrata főszerkesztőjének, az azóta „kegyvesztetté” vált Bencsik Andrásnak sem tetszett az ötlet.

Karácsony Gergely főpolgármester úgy nyilatkozott, hogy Budapest nélkül nem lehet átalakítani a Szabadság-szobrot. Az ügyben a Gellért-hegy jelentős részének „tulajdonosa”, a XI. kerületi önkormányzat is tiltakozott, de ők még szavazást is rendeztek arról, hogy legyen-e kereszt a Szabadság-szobor talapzatán.