Hadházy Ákos jelezte, ő szívesen elindulna a Tisza Párt által bejelentett előválasztáson

kongresszus;Hadházy Ákos;Tisza Párt;

2025-07-14 10:25:00 CEST

A független országgyűlési képviselő azt üzente, amennyiben nem kapja majd meg a választók bizalmát, félreáll és utat enged a győztes jelöltnek, viszont fordítva is ugyanezt várja el.

„Ha jól értem a hétvégi híreket, a Tisza Párt konkresszusán gyakorlatilag beharangozták az ellenzéki előválasztást. Ez nagyon jó döntés, ennek én nagyon örülök!” – közölte Hadházy Ákos a Facebook-oldalán. A független országgyűlési képviselő megjegyezte, az egyetlen szépséghibája a dolognak, hogy – amennyiben jól éri – a tervek szerint ezen az előválasztáson csak az a két jelölt indulhat, akit előtte a helyi Tisza-szigetek kiválasztottak abból a háromból, akit a Tisza felső vezetése előzőleg jóváhagyott. „Tehát a tervek szerint az összellenzéki előválasztáson lehet választani a Tisza és a Tisza jelöltje között” – állapította meg.

Eközben – folytatta a politikus – a Tisza az ellenzékre kényszerített játékszabályokra hivatkozva azt kommunikálja, hogy aki rajtuk kívül elindul a választáson, az nem szereti hazáját. „Nos, én szeretem a hazámat és el kívánok indulni a választáson” – szögezte le. Majd közölte,

a legnagyobb jóindulattal és komolysággal felajánlja, hogy szívesen elindul az előválasztáson a Tisza által kiválasztott jelölt, vagy jelöltek mellett Zuglóban, a budapesti 6. választókerületben.

„Amennyiben ezen az előválasztáson nem kapom meg a választók bizalmát, természetesen félreállok és utat engedek a győztes jelöltnek. Viszont ugyanezt várom el a Tisza jelöltjétől, ha a többség rám szavaz” – üzente Hadházy.

A politikus kiemelte, szerinte az ellenzék megújulása az egyik fontos feltétele a Fidesz legyőzésének, a másik, hogy legyenek tiszta, tisztességes választások. „De ne felejtsük el, hogy az ellenzékváltás a 2021-es előválasztáson kezdődött el, amikor – a régi pártok alkuja ellenére – néhányan, néhány körzetben legyőztük a régi pártok kompromittálódott jelöltjeit, és aztán a választásokon a Fideszt is. Nekem sajnos van még dolgom ebben az országban. Tettem néhány dolgot azért, hogy ez a hatalom egyszer megbukjon, de addig még sok a teendő és lesz dolgom akkor is, ha ez bekövetkezik. Ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy több ellenzéki induló esetén Zuglóban is a fideszes győzelmet kockáztathatjuk. Ezért kész vagyok elindulni a Tisza által most hétvégén bejelentett előválasztáson” – zárta bejegyzését.