Szijjártó Péter közölte, Ukrajnában embervadászat folyik, az Orbán-kormány közös EU-s álláspontot sürget sorozások ügyében

2025-07-14 12:31:00 CEST

A külügyminiszter leszögezte: ha máshol tizedennyi történik, az Európai Unió rohanva ítéli el az ilyen típusú cselekményeket.

Az Orbán-kormány közös európai uniós álláspontot fog sürgetni az Ukrajnában zajló erőszakos kényszersorozás ügyében, amelynek során egy magyar embert nemrég brutálisan agyonvertek – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a marokkói kereskedelmi miniszterrel közös sajtótájékoztatóján sokkolónak minősítette, ahogy „a nemzetközi politikai közösség félrefordítja a fejét akkor, amikor az Ukrajnában kendőzetlenül zajló brutális, erőszakos sorozások nyilvánosságra kerülnek”, miközben „ha máshol tizedennyi történik, az Európai Unió rohanva ítéli el az ilyen típusú cselekményeket”.

„Ukrajnában sok esetben embervadászat zajlik. Látjuk a videókat. Ezen videók hitelességét, valódiságát senki nem cáfolta, mert nem cáfolhatta. Ukrajnában sok esetben embervadászat zajlik, és kiképzettség nélküli, sok esetben frontszolgálatra teljes mértékben képtelen és alkalmatlan embereket a családjuk, a kisgyerekeik szeme láttára rabolnak el és kényszerítenek frontszolgálatra” – hangsúlyozta.

„És embereket vernek agyon, vernek meg brutálisan azért, mert nem akarnak háborúba menni, és nem akarnak egy minden racionalitást nélkülöző öldöklésben részt venni. Ez elfogadhatatlan. És ez itt zajlik Európa szívében, és az európai politikusok meg úgy tesznek, mintha ez nem történne”

– tette hozzá. Szijjártó Péter bejelentette, hogy ezért az EU keddi brüsszeli külügyi tanácsülésén fel fogja vetni ezt az ügyet, és szorgalmazni fogja, hogy Brüsszel alakítson ki közös álláspontot abban a kérdésben, hogy elfogadhatónak tartja-e az Ukrajnában zajló erőszakos, brutális kényszersorozást.

„Én azt gondolom, hogy nemcsak az emberi jogokkal, a nemzetközi jogszabályokkal, hanem az alapvető emberi normákkal megy az szembe, ami Ukrajnában ebből a szempontból történik” – vélekedett.

„Természetesen kiállunk a magyar áldozatok és a családjaik mellett. Folyamatos a kapcsolatfelvétel, és ahogy ilyen esetekben, most is minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a családon segítsünk. Még akkor is, hogyha a fájdalmat maximum enyhíteni tudjuk, visszaadni a családnak az apát, a testvért, a fiút, nem tudjuk” – mondta Szijjártó Péter.

Biztatónak nevezte az amerikai-orosz egyeztetést

A miniszter az Egyesült Államok ukrajnai fegyverszállításaival kapcsolatban leszögezte, hogy senki nem tett annyit a békéért, mint Donald Trump amerikai elnök, akinek béketörekvései ugyanakkor jóval sikeresebbek lehettek volna az utóbbi hónapokban, ha ezeket nem akadályozzák az európai és az ukrán vezetők.

„És nagyon remélem, hogy Donald Trump nem adja fel a béketörekvéseit. Ebből a szempontból biztató hírnek kell neveznünk azt, hogy az amerikai és orosz kollégám előző héten majdnem egy órán keresztül személyesen egyeztettek egymással, ez jó jel”

– fogalmazott. Szijjártó hozzátette, „őszintén remélem, hogy a béketörések folytatódnak. Mivel nekünk az az érdekünk, hogy béke legyen”. A tárcavezető leszögezte, hogy „magyar emberek pénze, magyar fegyverek és magyar katonák nem fognak Ukrajnába menni”.