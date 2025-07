Emelik a tétet, 15 milliós lakásfelújítási csomag jöhet

építőipar;lakásfelújítás;lakásfelújítási program;ÉVOSZ;otthonfelújítás;

2025-07-15 10:01:00 CEST

Szeptembertől jön az új lakásfelújítási támogatás, amely információink szerint akár 15 millió forintos, az első lakásvásárlókéhoz hasonló olcsó hitellel kombinált csomag lehet. A program sikere a harmadik éve lejtmenetben lévő építőiparnak ugyanolyan fontos, mint - részben más okból - a programról döntő kormánypártnak.

Meglepte az elemzőket a váratlanul kedvező építőipari adatsor, amit hétfőn közölt a Központi Statisztikai Hivatal. E szerint májusban az egy évvel korábbinál 3,6 százalékkal, az előző hónaphoz képest pedig 2,5 százalékkal nagyobb volt az építőipari termelés volumene. Trendfordulóról azonban nincs szó, noha több adat is pozitív előjellel szerepel a sorban.

Senkit ne tévesszenek meg ezek a számok, az építőipar már a harmadik nehéz évét írja - szögezte le a Népszava kérdésére Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke a KSH gyorsjelentése kapcsán.

Noha a rendelésállomány is nőtt, a megkötött új szerződések volumene 17 százalékkal bővült, így az építőipari vállalkozások május végi szerződésállománya 11,5 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, de még ez sem segíti pluszba az ágazatot idén, amely éves szinten 2,4 százalékos mínuszban maradt az első öt hónapban - ráadásul az alacsony bázist jelentő 2024-hez képest.

Jó esetben a múlt évi teljesítmény megismétlésére van esély, rosszabb esetben 2-3 százalékos mínusz lehetősége is benne van a 2025-ös pakliban - összegezte az ÉVOSZ elnöke. Hozzátette, egyetlen hónapból nem lehet messzemenő következtetést levonni egyik irányba sem, hiszen hónapról hónapra változik, hogy melyik alágazat van pluszban, vagy épp mínuszban. Mindig a hosszabb időszak a mérvadó.

Egyelőre nem érzi az építőipar a Lakhatási Tőkeprogram beruházásélénkítő hatását sem, hiszen a támogatott lakásprojektek még tervezési, előkészítési fázisban vannak, konkrét megrendelések, építési feladatok legkorábban az utolsó negyedévben, átadások pedig majd csak 2027-ben várhatók ebből. Idén a tavalyi 13 ezer lakásnál is kevesebb, körülbelül 12 ezer készülhet el, ami mindezek ellenére mélypontot jelent a lakásépítésben az ÉVOSZ prognózisa szerint.

Kitörési pont lehet a lakásépítéshez hasonlóan a lakásfelújítás további ösztönzése. Míg az előbbi esetében a legtöbb részlet már ismert, az utóbbit azonban még csak belengette a kormány, illetve a miniszterelnök egy július eleji kormányülés szünetében. Annyit lehetett mindeddig tudni, hogy szeptembertől jelentős segítséget kapnak majd a lakásfelújításra, korszerűsítésre vállalkozók is, de ennek a támogatásnak a részletszabályai még kidolgozás alatt vannak.

A jelenlegi árakkal és költségekkel számolva az eddigieknél jóval nagyobb értékű, 15 millió forintos kedvezményes lakásfelújítási program bevezetését javasolta az ÉVOSZ - tudtuk meg. Méghozzá az Otthon Starttal párhuzamosan - amely az első otthon megvásárlását 3 százalékos hitellel segíti - kedvezményes kamatozású kölcsön lehetőségét kapcsolva egy ugyancsak széles kedvezményezetti körhöz. A 15 millió forintos csomagból 10 millió forint lenne az olcsó hitel, amit a lakásfelújítók ugyanúgy családi állapot, gyerekvállalás és életkori megkötés nélkül felvehetnének, mint az első lakást vásárlók. Korlátot egyedül a jövedelem nagysága szabna a kedvezményes hitel elbírálásánál, de ezen a ponton is változtatást javasol a szakmai szövetség, amely a jövedelem 50 százalékáig engedné a havi hiteltörlesztést, átlagon felüli magas jövedelem esetén pedig akár a 60 százalékáig is.

Koji László hangsúlyozta, hogy a komplexitás jegyében fontos elem maradna a kombinálhatóság, hogy a többi állami támogatás és kedvezmény is bevonható legyen a lakásfelújítók lehetőségeinek maximalizálása érdekében. Az ÉVOSZ szakmai javaslataira az előzményekből ítélve általában fogékony a kormány, így jó eséllyel a 15 milliós felújítási csomagtervet is támogatják a döntéshozók. A Covid-idején nagyon sikeres két évre meghirdetett lakásfelújítási program, a 3 milliós önerő mellé adott 3 millió forintos állami támogatás után néhány év szünettel bejött két másik. Csakhogy mind a vidéki, mind a hangsúlyozottan energetikai fókusszal működő, bárhol igényelhető otthonfelújítási program túl bürokratikus lett, bonyolultan pályázható, és a vártnál kevésbé sikeres. Igaz, a Szép-kártya keretet és az önkéntes nyugdíj megtakarításokat is ki lehet idén csatornázni a lakáspiacra, de látszik, hogy ezek együtt sem mozgattak meg még elég követ.

Az új, nagyszabású felújítási program kapcsán még nem volt konkrét bejelentés, de az már biztos, hogy az első lakásvásárlók és az új lakásfelújítással élni kívánók támogatását illetően egyaránt a szeptemberi startban eltökélt a kormány.