EU;NATO;Szergej Lavrov;ultimátum;békemegállapodás;Donald Trump;béketárgyalások;fegyverszállítás;importvámok;orosz-ukrán háború;

2025-07-15 17:19:00 CEST

Az amerikai elnök hétfőn 50 napot adott Moszkvának a békemegállapodásra Kijevvel, de az orosz külügyminiszter ragaszkodik ahhoz, hogy csírájukban kell megszüntetni az észak-atlanti szövetség határaikat érő évtizedes fenyegetéseit.

Moszkva szeretné megérteni, mit jelent Donald Trump amerikai elnök kijelentése az ukrajnai rendezésre szánt 50 napról – jelentette ki a TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az amerikai elnök hétfőn bejelentett ultimátumára reagálva. Trump abban azt üzente Vlagyimir Putyinnak, ha 50 napon belül nincs orosz-ukrán békemegállapodás, akkor 100 százalékos másodlagos vámot vezet be Oroszországgal szemben.

Az ötven napos felvetésre azt mondta, hogy az Egyesült Államok elnöke korábban már hangoztatta, hogy 24 óra alatt békét teremt, de említett már száz napot is. Ugyanakkor a moszkvai diplomácia vezetője Donald Trump felelősségét megosztaná. Szerinte ugyanis „egyértelmű, hogy óriási, mondhatnám, illetlen nyomás nehezedik rá az Európai Unió és a jelenlegi NATO-vezetés részéről”. Hozzátette ezzel minden további nélkül támogatja Volodimir Zelenszkij követeléseit, és továbbra is modern fegyverekkel, köztük támadó fegyverekkel is ellátja, egyre nagyobb károkat okozva a nyugati országok adófizetőinek.

– A különleges katonai művelet pedig pontosan azt célozza, hogy gyökerében, csírájában szüntesse meg azokat a fenyegetéseket, amelyeket az észak-atlanti szövetség nem egy nap, nem egy év, hanem évtizedek óta teremt közvetlenül a határainkon – mondta Szergej Lavrov, sajnálkozva, hogy hiába figyelmeztették a világot ezekre az aggályokra, pedig még Vlagyimir Putyin orosz elnök is számtalanszor felhívta erre a figyelmet, de nem hallgattak rá. A külügyminiszter a Nyugatot is ostorozta, hogy a történelemben szerinte gyakran Oroszország geopolitikai megfékezésére, elnyomására, sőt, akár közvetlen katonai megsemmisítésére törekedett.