Nem az állítólag halálra vert kárpátaljai férfi, Sebestyén József szerepel az egyik fotón, amelyet Orbán Viktor megosztott róla

Orbán Viktor;agyonverés;kárpátaljai magyarok;orosz-ukrán háború;manipulált fotó;

2025-07-14 05:30:00 CEST

Igaz, a másik férfi halálával kapcsolatban is felmerült az erőszak.

Nem Sebestyén József szerepel azon a fotón, amit Orbán Viktor rá való hivatkozással megosztott a Facebookra feltöltött videójában - közölte Rácz András Oroszország-szakértő a Facebookon. E szerint a miniszterelnök által Sebestyén József haláláról kitett videóban szereplő kép nem a férfit ábrázolja, hanem egy másik, Ungváron elhunyt embert.

Rácz András felidézte, Orbán Viktor még pénteken osztott meg egy videót, amin három, Sebestyén Józsefről készült felvétel mellett szerepel egy negyedik is egy kórházban fekvő betegről. Az ő arca nem látszik, de a miniszterelnöki videó felirata az, hogy az illetőt agyonverték. Mivel az egész videó Sebestyén József haláláról szól, nyilvánvaló, hogy azt akarja sugallni, hogy ezen a kórházas képen is Sebestyén Józsefet lehet látni, de ez nem igaz. A kép egy másik, 40 éves férfit ábrázol - ismertette Rácz András, mellékelve a Kárpáti Igaz Szó májusi cikkét, amely az ő történetéről beszámolt.

A kárpátaljai magyar lap szerint az illetőt még május 17-én szállították be egy utcai ellenőrzés során az ungvári járási hadkiegészítőbe. A hadköteles korú férfi összeesett a toborzóirodában, az erről szóló felvételt maga a járási hadkiegészítő hozta nyilvánosságra. Mentőt hívtak hozzá, válságos, életveszélyes állapotban került kórházba.

Rácz András azt írta, hogy az említett férfit biztosan nem megverték, hanem beteg volt, a toborzóirodában rosszul lett. A Kárpáti Igaz Szó cikkében írtak azonban ellentmondani látszanak ennek, legalábbis a férfi édesanyja szerint a gyermekét bántalmazhatták, emiatt veszthette el eszméletét a toborzóirodában. Agyvérzést, koponyalapi sérüléseket diagnosztizáltak nála, testén pedig váraláfutásos nyomok voltak láthatók, ami valóban bántalmazásra is utalhat.

Rácz András ennek ellenére úgy tudja, hogy a férfi súlyos betegségben szenvedett, emiatt felmentése is volt a hadkötelezettség alól, mégis bevitték. Vagyis akármelyik verzió is történt, az ukrán hatóságoknak egyébként itt is felelősségük van az ügyben. Mindenesetre az Oroszország-szakértő szerint a helyzet akkor is az, hogy a miniszterelnök manipulációt közölt az oldalán azért, hogy a Sebestyén József agyonveréséről szóló információt alátámassza. Hozzátette, ettől függetlenül továbbra is lehetséges, hogy Sebestyén halálát verés okozta, arra azonban, hogy pontosan mi történt, egyértelmű bizonyíték még mindig nincs.