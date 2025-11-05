Az ukrán jogszabályok értelmében mentesültek a sorozás alól.
A szervezet szerint az eljárás az ukrán törvényeknek is ellentmond.
Egyelőre nem világos, hogy hány felelős van, mint ahogy egyelőre arról sincs biztos megállapítás, hogy pontosan mi is okozta a férfi halálát.
A törvény nem csupán megerősíti az oktatási és nyelvtörvényben korábban kodifikált jogszűkítéseket, de újabbakat is bevezet - írják.
Folytatódik a kárpátaljai magyarság megfélemlítése, aminek oka, hogy a magyar önkormányzati képviselők elénekelték a magyar himnuszt.
Most a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét kiáltották ki ellenségnek, de Szijjártó Péter magyar külügyminisztert is listázták már.
A berlini ügyészség vizsgálatot indított annak a szélsőjobboldali, putyinista német újságírónak az ügyében, aki a lengyel bíróság előtt elhangzott vallomás alapján megrendelte a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség irodája elleni támadást.
Ismeretlenek kedd hajnalban felgyújtották a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) központi irodáját Ungvár belvárosában, az épület jelentős részben kiégett- informál az MTI.
A nemzeti kisebbségi oktatást teljességgel felszámoló törvényt fogadott el Ukrajna. Magyarország és Románia is tiltakozik.
Kínos helyzetbe került a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), s ezáltal a magyar kormány is. A KMKSZ korábban nem ismerte el Gajdos Istvánt, az UMDSZ volt elnökét a magyarság parlamenti képviselőjének, mert a Régiók Pártjának listáján szerzett mandátumot. Az Orbán-kormány egyenesen persona non gratanak tekintette Gajdost. Most a partnerszervezet, a KMKSZ elnöke indul Porosenko blokkjának listáján. Ki lesz így "a magyar" Ukrajnában?
Választási megállapodást kötött csütörtökön Ungváron a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Petro Porosenkóval, a 2014. május 25-re kitűzött ukrán elnökválasztás legesélyesebbnek tartott jelöltjével.