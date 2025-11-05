Amit szabad Jupiternek

Kínos helyzetbe került a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), s ezáltal a magyar kormány is. A KMKSZ korábban nem ismerte el Gajdos Istvánt, az UMDSZ volt elnökét a magyarság parlamenti képviselőjének, mert a Régiók Pártjának listáján szerzett mandátumot. Az Orbán-kormány egyenesen persona non gratanak tekintette Gajdost. Most a partnerszervezet, a KMKSZ elnöke indul Porosenko blokkjának listáján. Ki lesz így "a magyar" Ukrajnában?