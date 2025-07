Milliókra bírságolta a TV2-t a Médiatanács, és vizsgálatot indított a Mediaworks Zrt.-vel szemben a Metropol szexuális zaklatásra buzdító cikke miatt

TV2;bírság;médiatanács;Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság;

2025-07-17 11:15:00 CEST

Rossz korhatár-besorolás és szexuális utalások miatt szankcionált a testület.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa két ügyben is bírságot szabott ki a TV2 Zrt.-re – közölte a testület csütörtöki tájékoztatása.

Az egyik eset a Hunyadi című sorozathoz kapcsolódik: a negyedik epizódot március 15-én, a kilencediket április 19-én vetítette a TV2, mindkét alkalommal 19 óra 55 perces kezdéssel, és a műsort a III. korhatári kategóriába sorolta. A Nemzeti Filmiroda 2025. március 17-i döntése alapján azonban a teljes sorozat a IV. korhatári kategóriába került, így csak este 9 óra után lehetett volna sugározni. A Médiatanács vizsgálata szerint a negyedik rész még a besorolásváltás előtt került adásba, de a műsorszámok korhatári besorolására és sugárzási időpontjára vonatkozó előírásokat a médiaszolgáltató nem tartotta be. A kilencedik epizód már az új besorolás után, de nem megfelelő kategóriában és időpontban került műsorra, ami szintén jogsértést eredményezett. Ezek miatt a Médiatanács 9 millió forint bírságot szabott ki. Emellett a kilencedik rész április 12-i vetítése is hibás besorolás mellett, de megfelelő időpontban történt, így további 1 millió 750 ezer forintos bírságot szabtak ki. A Médiatanács kötelezte a TV2 Zrt.-t, hogy közleményt tegyen közzé a jogsértésekről. Az ismételt szabálysértések miatt a testület a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét összesen 325 ezer forintos pénzbüntetéssel sújtotta.

A Médiatanács további szankciókat is kiszabott, mivel a TV2 Zrt. helytelenül határozta meg a korhatári kategóriát a TV2-n április 27-én 18 óra 56 perckor sugárzott, valamint a www.tv2play.hu-n elérhető „A Nagy Duett” hetedik évadának hetedik adása esetén is. A műsort a III. kategóriában sugározták, de egyes jelenetei – különösen az egyik dal szövege és előadásmódja – szexuális utalásokat tartalmaztak, ezért a IV. kategóriába kellett volna sorolni, amely csak este 9 óra után vetíthető. A Médiatanács emiatt 5 millió forintos bírságot, a műsor TV2 Play felületen való elérhetősége miatt további 1 millió 950 ezer forintos bírságot szabott ki. A testület előírta, hogy a TV2 Zrt. a jogsértésről szóló közleményt mindkét felületen tegye közzé, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét pedig további 375 ezer forint megfizetésére kötelezte.

A Médiatanács vizsgálatot indított a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben is, miután felmerült, hogy a Metropol június 4-i lapszámában megjelent „Fotózza le, küldje be!” című médiatartalom sértheti a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályokat. A felhívásban az olvasókat arra kérték, hogy köztereken felvillanó női lábakról készítsenek és küldjenek be fotókat, és néhány ilyen felvételt be is mutattak a lapban. A történtek miatt tüntetés is zajlott a Mediaworks székháza előtt.