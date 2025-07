Rácz András szerint nem lehet kizárni, hogy orosz művelet a palágykomoróci templom elleni támadás

Kárpátalja;Ukrajna;gyújtogatás;templom;gyanú;rejtély;orosz provokáció;

2025-07-17 22:16:00 CEST

A szakértő szerint az eddig ismert jelek arra utalnak, hogy a magyar kormányzati állításokkal szemben nem ukrán nacionalisták akarták felgyújtani az ukrán templomot, és maga a magyarellenes felirat is gyanúra ad okot.

Érdemes óvatosnak lenni. Több hasonló orosz provokáció is volt már, ráadásul vannak olyan tényezők, amik éppenséggel azt mutatják, hogy az elkövetők nem ukrán nacionalisták voltak, de egyelőre nem tudunk eleget – szögezte le a palágykomoróci görögkatolikus templom elleni gyújtogatási kísérletről Rácz András Oroszország-szakértő csütörtöki Facebook-posztjában. Összefoglalta, hogy mit tudunk biztosan: szerda éjjel valakik megpróbálták felgyújtani és két magyarellenes feliratot is firkáltak az oldalára. Az épület szerencsére nem fogott lángot, bár a bejárati ajtó – a hvg.hu szerint nem komolyabban – megrongálódott.

Bár a magyar kormánypropaganda természetesen – és meglepő gyorsasággal – ukrán nacionalista támadásnak próbálja beállítani az esetet, több olyan ok is van, amiért indokolt lehet az óvatosság – fűzte hozzá, majd öt pontban sorolta, foglalta össze a kételyeket, az eset gyanúra okot adó körülményeit.

1.) A korábbi, nagy nyilvánosságot kapott, kárpátaljai magyarellenes információs és egyéb akciók (plakátok, falfirkák, stb.) döntő többségéről mostanra kiderült, hogy az oroszok álltak mögöttük. A KMKSZ irodája elleni gyújtogatást például két, oroszok által felbérelt lengyel követte el még 2018-ban. Egyelőre nem látszik, hogy miért lehetne biztosan kizárni, hogy ezúttal is orosz műveletről van szó.

2.) Ráadásul a mostani falfirkák szövegszerűen egyeznek, illetve erős átfedést mutatnak egy 2021-es, igazoltan az oroszok által elkövetett akcióban használt megfogalmazásokkal – miközben ukránul is éppolyan változatosan lehet csúnyákat írni, mint magyarul. Mégis, mindkét esetben nagyon hasonló megfogalmazásokat használtak az elkövetők („Késhegyre a magyarokkal” és „Magyarok – takarodjatok”)... vajon miért?

3.) Óvatosságra int a mostani falfirkák írásképe is. Feltűnő, hogy egyenetlen a falra felfújt betűk külalakja. Azok a betűk, amelyek a latin és a cirill ábécében egyaránt megvannak, teljesen jó írásképpel kerültek fel a falra is. Viszont azok a betűk, amelyek csak a cirill ábécében vannak meg ("д", "я", "ж") sokkal csúnyábban vannak írva... és nem igazán értem, hogy miért. Nehezen hihető, hogy egy magyarellenes, ukrán nacionalista épp a saját nyelvén ne tudna rendesen graffitizni, sőt, csak bizonyos betűket tudna helyesen leírni, másokat meg nem... olyan, mintha ezt a szöveget egy, nem cirill betűs nyelvi hátterű ember fújta volna fel a falra. A latin betűk jók, de a cirillek nagyon nem. (Potenciálisan lényeges részlet: a helyszínhez nagyon közel esik a kisszelmenci gyalogos határátkelő Szlovákia felé.)

4.) További érthetetlen elem, hogy a támadóknak láthatóan nem volt helyismeretük. Palágykomoróc vegyes lakosságú falu, ahol két templom van: egy református, ahol magyarul miséznek és egy görögkatolikus, ahol magyarul és ukránul is miséznek, utóbbit az ukrán és ruszin lakosság számára. Ehhez képest a támadók nem a magyarok által látogatott református, hanem az ukránok, ruszinok és magyarok által használt görögkatolikus templomot próbálják felgyújtani és erre firkálnak magyarellenes feliratokat. Nem igazán tudom elképzelni azt az ukrán nacionalistát, aki egy ukrán templomot felgyújtana... mégis ezt támadták meg. Ha ezt tényleg ukrán nacionalisták csinálták volna, akkor számukra a logikus cél nem a görögkatolikus, hanem a magyar közösség temploma, tehát a református templom lett volna.

5.) Megalapozottan remélhető, hogy rövid időn belül többet tudunk majd a tettesekről. Hasonlóan a korábbi esetekhez, az ukrán állam ezúttal is igen nagy erőket mozgósított a támadók kézre kerítése érdekében. A Kárpáti Igaz Szó tudósítása szerint a rendőrség egész éjjel dolgozott és bekapcsolódott a munkába az SZBU is.

Amint arról lapunk is beszámolt, a miniszterelnök az ügyről írt Facebook-bejegyzésében egyértelműen Ukrajnára hárította felelősséget: „Kényszersorozás, emberölés, templomgyújtogatás, uszítás, megfélemlítés. Ez mind a mieinkkel, a magyarokkal történik Kárpátalján. Nem fogjuk hagyni, számíthattok ránk!” Azont túl, hogy a szakértőn kívül sokan mások is felhívták a figyelmet arra, hogy olyan kifejezés, hogy „kényszersorozás” az orosz agresszió ellen küzdő, háborúban álló Ukrajnában sincs, legfeljebb mozgósítás van. Arról is hírt adtunk, hogy a történtek után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a történtek miatt berendelte Ukrajna budapesti nagykövetét.

Az Orbán-kormány szélsőségesen ukránellenes politikájával, és a konkrét esettel kapcsolatos kormányzati állításokkal szemben Rácz András felhívta a figyelmet arra is, hogy nincs olyan körülmény, ami indokolná, hogy az ukrán állam most hirtelen az etnikai feszültségek szításában legyen érdekelt. Egyszerűen nem látszik, hogy miért lenne jó az Kijevnek, hogy miközben a keleti fronton élethalál-harcot vív, közben a hátországban, Kárpátalján etnikai feszültségek robbanjanak ki.

– Mivel a háborúban az SZBU nagyon megerősödött, ráadásul egy híresen „belemenős”, keménykezű titkosszolgálat, nem jósolok különösebben fényes jövőt a támadóknak. Ha elfogják őket, sokéves börtönbüntetés vár rájuk. A kárpátaljai magyarságnak is a nyugalom és a stabilitás az érdeke és főleg az, hogy ne ismétlődhessenek meg hasonló esetek. Ezt pedig magyar részről nem hisztérikus csapkodással, hanem az ukrán hatóságokkal való minél hatékonyabb együttműködéssel lehetne elősegíteni. Az egyoldalú eszkaláció viszont biztosan nem használ – hangsúlyozta a szakértő.

Az esetet, a vandalizmust a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye is elítélte – derült ki a Palágykomoróci Görögkatolikus Parókia Facebook-oldalán olvasható bejegyzésből. Mint írták, mély fájdalommal értesültek arról a gyalázatos cselekedetről, amely során ismeretlen tettesek felgyújtották a Palágykomoróc községben található Istenszülő születése görögkatolikus templom sekrestyéjének ajtaját. – Ez a szentségtörő tett nem csupán az egyházi tulajdon elleni bűncselekmény, hanem mély sebet is ejtett Kárpátalja lelki békéjén és közösségi életén – szögezték le.