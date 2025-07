Panaszt nyújtottak be az Alkotmánybírósághoz a háziorvosok a kötelező ügyeletet miatt

egészségügy;Alkotmánybíróság;háziorvosok;ügyelet;Magyar Orvosi Kamara;orvosi ügyelet;háziorvosi ügyelet;

2025-07-18 11:38:00 CEST

Az indítványt a Magyar Orvosi Kamara is támogatja. Szerintük a vonatkozó törvény és rendelet a háziorvosok, házi gyermekorvosok esetében számos jogot sért, valamint súlyosan sérül a betegek egészséghez való joga is.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) támogatásával közvetlen alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz 22 háziorvos az ügyelettel kapcsolatos törvény és rendelet módosítása miatt – közölte pénteken az érdekvédelmi szervezet a Facebook-oldalán.

Indítványukban arra hivatkoznak, hogy a módosítás „a háziorvosok, házi gyermekorvosok esetében sérti a vállalkozáshoz, a foglalkozás gyakorlásához, a tulajdonhoz, valamint a családi- és magánélethez, illetve a pihenéshez való jogot”. A beadványban kiemelik azt is, hogy a szabálymódosítás miatt a betegek egészséghez való joga is súlyosan sérül. „Az ügyben – hasonló alapjogi sérelmek okán – további háziorvos kollégák is tervezik, hogy az Alkotmánybírósághoz fordulnak” – jelezte posztjában a MOK. Majd azzal folytatta:

„A Magyar Közlönyben most megjelent rendeletbe olyan módosítások is bekerültek, amelyeket előzőleg nem egyeztettek a MOK-kal. A kamara felhívja a figyelmet, hogy az új szabályozás tovább gyorsítja a praxisok kiüresedését, mivel a háziorvosok alapjogait több ponton is sérti.”

Mint arról beszámoltunk, a Magyar Orvosi Kamara és az érdekvédők határozott kérése ellenére Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírta a „Magyarország versenyképességének javítása érdekében” című salátatörvényt. Ez a jogszabály kötelezi egyebek mellett akár szerződés nélküli alapellátási ügyeletre a háziorvosokat.

Noha a Kúria ítélete is kimondta, a háziorvosok nem kényszeríthetők szerződés nélkül ügyeletre, az Orbán-kormány ahelyett, hogy igyekezett volna az ítéletnek megfelelően eljárni, egy utolsó pillanatban bedobott módosítással beleerőszakolta az aktuális salátatörvénybe, hogy a háziorvosok, akár szerződés nélkül is kötelezhetők a mentőszolgálat által szervezett alapellátási ügyeletre. Keczéry Attila zuglói háziorvos június végén jelezte, hogy az alkotmánybírósághoz fordulnak a törvény miatt.

A minap pedig már Pintér Sándor rendelete is megjelent a Magyar Közlönyben, amely rögzíti az ügyeleti orvosok feladatait és díjazását: