Egy kárpátaljai magyar ápoló szerint nem voltak verés nyomai Sebestyén Józsefen, a NER-közeli média azonnal nekiesett

Az Origo azt is kétségbe vonta, hogy Razsó Zoltán magyar.

Egy kárpátaljai magyar ápoló az Euronews kérdésére azt állította, hogy az Orbán-kormány és holdudvara állításaival szemben az ukrán „kényszersorozáshoz” köthetően meghalt magyar férfin, Sebestyén Józsefen nem voltak verésnyomok, amikor kórházba került.

Korábban a 2020 óta fideszes égisz alatt működő Index írt meg nem nevezett forrásra hivatkozva arról, hogy Sebestyén Józsefet olyan igazságügyi orvosszakértő - bizonyos Joszip Akar - boncolta, akit az ukrán titkosszolgála megzsarolt a fia mozgósításával. Ugyanakkor az Euronews stábjának Kárpátalján sikerült megszólaltatnia az egyik magyar nemzetiségű ápolót, aki névvel és arccal is hajlandó volt vállalni állítást, hogy Sebestyén Józsefet nem verték agyon. Razsó Zoltán azt mondta, büszke magyar, mégis azt érezte, hogy harcolnia kell az országért, amelybe született. 27 hónapot töltött a fronton, szolgált az idő közben budapesti nagykövetté kinevezett Sándor Fegyirrel is és Bahmutban is részt vett a harcokban.

Razsó Zoltán a portálnak elmondta, hogy látta az utcán sétálni Sebestyén Józsefet akkor, amikor a budapesti állítások szerint már kómában volt, illetve ezt követően találkozott vele a kórházban is. A férfit ekkor már elmegyógyintézetbe küldték, mert nagyon zavartnak tűnt és állítólag össze-vissza beszélt.

Amikor Sebestyén József meghalt, Razsó Zoltán megkérdezte a kollégáit, hogy mi történt, és azt a választ kapta, hogy a férfinak minden komolyabb előjel nélkül megállt a szíve, holtan összeesett a mosdóban.

Kórboncnok kollégáját megbízható embernek tartja, az ő megállapítása szerint Sebestyén József lábából elindult egy vérrög, amely elakadt az artériákban, és ez okozta a halálát.

Razsó Zoltán elmondása szerint más kollégáinál is érdeklődött a történtek felől, és többen megerősítették, hogy Sebestyén Józsefen nem láttak verésnyomokat, többszöri átvizsgálás után sem. Egyébként pedig a véraláfutásokat és zúzódásokat jegyzőkönyvben is rögzíteni kellett volna, még azelőtt, hogy felveszik az osztályra - jegyezte meg.

Az ettől függetlenül elég valószínű, hogy Sebestyén József közvetlen felettesei hibáztak, ugyanis a férfiról kiszivárgott videón az látszik, hogy négykézláb támaszkodik és nagyon rosszul van, ennek ellenére a körülötte állók nem segítenek neki, csak unszolják, hogy álljon lábra.

Az azonban ebből nem nyert bizonyosságot, hogy Sebestyén József toborzói erőszak miatt lett volna ilyen rosszul, bizonyítékokat pedig azóta sem mutattak be ezügyben, noha a teljes fideszes nyilvánosság tényként kezeli, hogy a férfit agyonverték.

Ezért aztán a kormányzati narratívát cáfoló ápolónak azonnal neki is esett fideszes propagandagépezet, még a magyarságát is kétségbe vonták: az Origo például a szokott módon névtelen cikkben kezdte mocskolni Razsó Zoltánt, bizonyíték nélkül azt állítva, hogy a férfi együttműködik az Ukrán Biztonsági Szolgálattal (SZBU), a többi között „hazugságot terjesztő magyarul beszélő férfiként” hivatkoztak rá. Ugyanezt egy szintén névtelenül írt cikkben átvette a Magyar Nemzet is.

A 444 megjegyzi, természetesen az önmagában még nem bizonyíték, ha valaki arccal és névvel vállalva nyilatkozik egy témáról, ám az ilyen nyilatkozat később számonkérhető és az illető felelősségre vonható, akár perelhető is érte. Ezzel szemben a fideszes narratívát eddig egyetlen helyi magyar sem támasztotta alá névvel vállalva.