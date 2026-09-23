A független nemzetközi megfigyelők nélkül lebonyolított hétvégi háromnapos orosz duma választásokon rekordmagas támogatottságot ért el a kormányzó elnöki párt – csakhogy csalás nélkül egészen más számok körvonalazódnak. Jogvédők és civilek mozgósításra készülnek.
Az Origo azt is kétségbe vonta, hogy Razsó Zoltán magyar.
Az ukrán elnök szerint ugyan a fronton hosszú ideje szolgáló katonákat le kellene váltani, de most az életek védelme, illetve az ország költségvetése a fontosabb.
Az Ukrajna elleni háborúban elszenvedett újabb kudarc nem jelenti azt, hogy a Kreml békekötésre gondolna. Ehelyett taktikát vált, s mindkét fél átcsoportosítja erőit – véli a Meduza orosz ellenzéki hírportál elemzője.
Egyre gyakoribbak az ukrajnai katonai mozgósítás miatti lakossági tiltakozások. Elsősorban a nemzeti kisebbségek háborognak, de nemcsak ők. A háború miatti megszorítások, a kelet-ukrajnai menekültek kérdése komoly indulatokat vált ki. Tegnap a munkácsi parancsnokság visszavonta a részleges mozgósítási parancsot egy tüntetés hatására.