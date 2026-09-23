Nők a háború ellen

Egyre gyakoribbak az ukrajnai katonai mozgósítás miatti lakossági tiltakozások. Elsősorban a nemzeti kisebbségek háborognak, de nemcsak ők. A háború miatti megszorítások, a kelet-ukrajnai menekültek kérdése komoly indulatokat vált ki. Tegnap a munkácsi parancsnokság visszavonta a részleges mozgósítási parancsot egy tüntetés hatására.