Szerbia;Szijjártó Péter;építés;többlet;Orosz agresszió;orosz olaj;kőolajvezeték;

2025-07-21 11:48:00 CEST

Miután múlt pénteken már Szlovákia is elállt a vétótól, így az EU-tagországok egyhangúlag megszavazták az Ukrajna elleni agressziója miatt Oroszországra kirótt tizennyolcadik szankciós csomagot.

A hibás brüsszeli döntések sorozata nagyon nehéz helyzetbe hozta Európát a nemzetközi energiapiacon. Ma Európában az energiaárak a többszörösére emelkedtek a világ többi részéhez képest. Ez nem is csoda, hiszen az EU erőszakos módon építi le az energiakapcsolatokat, megtiltja az orosz energiahordozók használatát és elzár szállítási útvonalakat – posztolta hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azok után, hogy Magyarország is megszavazta az ukránok ellen csaknem három és fél éve háborút indító agresszor Oroszország elleni legújabb, immár 18. európai uniós szankciócsomagot, miután az ellenállást végül Szlovákia is feladta.

– Ezt a helyzetet úgy lehet kezelni, ha még több energiaforrást vonunk be és még több szállítási útvonalat építünk ki. Ma a szerb és az orosz kollégákkal egy új, Magyarországot Szerbiával összekötő kőolajvezeték megépítését egyeztetjük – közölte Szijjártó, semmibe véve a döntést, amely az orosz olaj- és gázvásárlás és -szállítás jelentős korlátozását és három éven belül az orosz energiáról való teljes leválást célozza. Az utolsó pillanatban visszakozó Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint ugyanis a pozsonyi kormány biztosítékokat kapott, hogy az EU kárpótlást nyújt Szlovákiának, ha jelentős anyagi károk érnék azáltal, hogy az Európai Unió 2028-tól teljes mértékben leválik az orosz földgázról.

Az orosz energiáról való leválás ügyében Miklós László energetikai szakértő még júniusban fejtette ki a Népszavának, hogy az uniós terv sem az ellátás biztonsága, sem a tarifák oldaláról nem veszélyezteti a magyar fogyasztókat. A szakember szerint az EU 2027 végétől úgy is az orosz olajvásárlások kiváltására szoríthatja a Molt, hogy az Orbán-kabinetnek egy ponton sem biztosít vétólehetőséget. A szakember lapunk felméréseire hivatkozva azt sem tartotta kizártnak, hogy – kiváltképp a 2027 után várt világpiaci árubőség közepette – akár az orosznál olcsóbb gáz is beszerezhető.