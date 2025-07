Elegük lett az Orbán-kormány ígéreteiből, összehangolt demonstrációra készül a szociális ágazat

demonstráció;gyermekvédelem;köztisztviselők;MKKSZ;Belügyminisztérium;szociális szféra;Boros Péterné;bérmelés;

2025-07-22 05:50:00 CEST

A béremelés érdekében erősíti a nyomást a kabineten a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete.

Elegük lett az ígérgetésből, ezért a béremelés érdekében összehangolt szociális ágazati akcióra, demonstrációra készül a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete (MKKSZ) - tudta meg lapunk a szervezet elnökétől. Boros Péterné hozzátette: a nyomást minden irányból fokozzák a kormányra. Kijelentette: „amikor és ahol kihelyezett kormányülés lesz, mi ott leszünk”.

Nemrég Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter egy lakossági fórumon azt mondta az RTL Híradó kérdésére, a kormány jövőre béremelést tervez a szociális ágazatban dolgozók számára. A mértékről egy szót sem szólt, annyit mondott csupán, hogy reméli, a szociális dolgozók keresete az átlagbérnél nagyobb mértékben emelkedhet.

A bérrendezés kérdése márciusban is téma volt a Belügyminisztériumban tartott Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórumon. A találkozón a 86 szociális és gyermekvédelmi intézményt irányító Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője, Cséplőné Gönczi Veronika is jelezte: a fluktuáció és a különböző foglalkoztatási jogviszonyok nehézséget okoznak a mindennapokban, az eltérő bérezés szakadékot okoz a fizetések területén. A fenntartók eltérő módszerekkel próbálják megtartani a munkavállalóikat, ami további feszültségeket generál.

Orbán Viktor miniszterelnök tavaly decemberben mondta azt a parlamentben, hogy 2026-ban várható egy értékelhető, áttörő erejű béremelés a szociális dolgozóknál, hiszen ez a több mint 100 ezer ember „olyan fantasztikus munkát végez, amire talán mi nem is lennénk képesek”. Hozzátette azt is: míg korábban 137 ezer forintot kerestek átlagosan a szociális szférában, most az átlagfizetés (bruttó – a szerk.) 437 ezer forint. Ám hiába a miniszterelnöki ígéret, a már benyújtott költségvetési tervezetben ennek nyoma sincs.

Magyar Péter a a Tisza Párt hónap elején tartott gyermekvédelmi konferenciáján konkrét ajánlattal állt elő, ő azt mondta, kormányra kerülésük után 25 százalékkal emelik a gyermekvédelmi dolgozók fizetését. (A szociális szférába nemcsak a gyermekvédelmi dolgozók tartoznak – a szerk.)

Egy neve elhallgatását kérő, a gyermekvédelemben dolgozó szakember lapunknak úgy fogalmazott: még ez is kevés, a 25 százalék számos pozícióban az elmúlt évek inflációs veszteségét sem kompenzálja, hiszen

éppen a magas képzettségűek fizetése maradt le, így jelenleg a legkvalifikáltabbak pályán maradása vált kritikussá.

A területen egyébként utoljára 2022-ben volt „rendkívüli” béremelés, átlagosan 20 százalékos mértékben. Ez tartalmazta az az évi minimálbér- és garantáltbérminimum-emelést is. Azóta a kormányzat csak a minimálbérek évenkénti emelésére hagyatkozik.

Azért, hogy az ágazatban dolgozók mindezt a döntéshozóknak is elmondhassák, a szociális és gyermekvédelem területén dolgozók nyílt levelet írtak a miniszterelnöknek, amelyben a súlyosbodó élet- és munkakörülményeikre hívták fel a figyelmet. Ebben kitértek arra, hogy az átlagkereset az országos átlagnak mindössze 77,5 százaléka.



Az MKKSZ pedig hónapok óta kéri a kormányt a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum összehívására a többi között arra hivatkozva, hogy a korábban ígért bérrendezés alapvetően fontos az idősek, rászoruló gyermekek, bántalmazott családok, fogyatékos emberek, hajléktalanok, függőségben szenvedők ellátásához, hiszen őket segítik azok a szociális szakemberek, akik jelenleg maguk is megélhetési nehézséggel küzdenek a méltánytalanul alacsony fizetésük miatt.

Válasz eddig egyik megkeresésre sem érkezett.