Orbán Viktor elkezdte rombolni a saját nimbuszát, Magyar Péterre az első roham után visszaüthet az egyszemélyes show

Harcosok Klubja, gyakran posztolgató miniszterelnök, YouTube-szereplések és mesterséges intelligencia. A Fidesz láthatóan felvette a kesztyűt az online térben, kérdés, mire lesz ez elég.

– Már korábban is láttuk, hogy az online jelenlét kulcsszerepet játszik a napirend meghatározásában és a politikai figyelem megszerzésében, de az elmúlt egy évben ez már nem kiegészítő, hanem elsődleges kampánytér lett – fogalmazott a Népszavának Merkovity Norbert, a Szegedi Tudományegyetem politológiai tanszékének vezetője, akinek szakterülete a politikai kommunikáció és a figyelemalapú politika.

Orbán Viktor még május végén jelentette be, hogy elindul a Harcosok Klubja, vagyis a Fidesz digitális „harcosokból” álló csoportja. Ezzel együtt is a kormánypárt rákapcsolt az online jelenlétre, a miniszterelnök maga is egyre többet posztol a közösségi médiában. Nemrég éppen a Harcosok Klubja csoportba invitált új tagokat. Merkovity Norbert ezzel kapcsolatban leszögezte, noha feltehetőn a kezdeményezés nem lett akkora siker, mint várták, mégis a felhívás nem a gyengeség jelét mutatja. Sokkal inkább azt, hogy a Fidesz felismerte, a digitális térért most valóban meg kell küzdeni. Mindez nem véletlen, – hívja fel a figyelmet a politológus – míg 2022-ben még sokan úgy tekintettek az online kampányra, mint egyfajta PR-kiegészítésre, addig

2024–25-ben a politikai verseny napirendi és érzelmi oldala az online térben dől el. Ehhez pedig már nem elegendő a nagy számú hirdetés.

– Különösen a Tisza Párt felemelkedése és az európai parlamenti választások alatt vált világossá, hogy az online mozgósítás önmagában is képes tömegeket megmozgatni, még szervezeti háttér nélkül is. Persze az offline kampány – a személyes jelenlét, kopogtatás, fórumok, helyi beágyazottság – még mindig döntő lehet a választás napján, főleg egyéni körzetekben – mondta Merkovity.

A Fidesz online újításai több ponton is megmutatkoznak, a miniszterelnök mondhatni turbó fokozatra kapcsolt, és szinte óránként posztol közösségi oldalán. Egyre gyakoribbak a humoros, személyes hangvételű írások is. Merkovity Norbert mindezt váltásként érzékeli, hisz a kormányfő sokáig egyfajta „intézményi távolságtartást” alkalmazott, ritkán posztolt személyesen, jellemzően a stábja kezelte a hivatalos felületeket. A politológus kiemelte, hogy ez a váltás segíthet elérni a bizonytalan szavazókat, mert megőrzi a „jelenlét illúzióját”, még akkor is, ha olyanok látják, akik egyébként kritikusak vele szemben. – A láthatóság pedig önmagában politikai érték lett, hiszen pont erről szól a figyelemalapú politika – szögezte le.

Míg eddig Orbán Viktort leginkább a pénteki rádióinnterjúiban lehetett hallani, manapság minden héten egy YouTube csatornán vendégeskedik. Merkovity Norbert kiemelte, ez a jelenlét normalizálódott, sőt, elvárt. A politikai közlések ma már nem csak sajtótájékoztatókon vagy az állami médiában hangzanak el, hanem podcastekban, YouTube-interjúkban, influenszer beszélgetésekben. – Viszont fennáll a veszélye annak – mondja Merkovity Norbert -, hogy a gyakorisága miatt elveszik a „kivételesség” aurája. Ha Orbán karaktere túl sokszor jelenik meg laza hangulatú formában, az elkezdi lebontani azt a politikai nimbuszt, amely évtizedek óta épült.

Ráadásul mindez megnyithatja a humorizálás, paródia, mémesítés kapuját, amit egy szimbolikus hatalommal rendelkező szereplő nehezen kontrollálhat. A közönség egy része elkezdheti „szórakoztató médiaszereplőként” látni őt, nem pedig politikai vezetőként. Ez egyfajta hitelvesztéshez vezethet,

különösen a mérsékeltebb vagy elbizonytalanodó szavazók körében – fogalmazott az elemző.

Az újdonságok sorának nincs vége, míg tavaly csak találgatták a szakértők, miként befolyásolja majd a politikai teret a mesterséges intelligencia (MI) térnyerése, ma már nem az első ilyen videót látjuk a Fidesz térfelén. Orbán Viktor egy olyan MI által készített videót posztolt, melyben az látszik, hogy egy magyar férfi harcol Ukrajnában, de a komor hangulatú drámai zene kíséretében koporsók is felbukkannak. Ezután Kocsis Máté oldalán jelent meg arról tartalom, hogy Magyar Péter épp a határkerítést vágja át. Noha ezek egyértelműen nem a valóságot mutatják meg, az elemző szerint az ilyen tartalmak esetén nem is ez a fontos, sokkal inkább az érzelmek.

– Ez az eszköz különösen fontos olyan politikai kontextusban, ahol a szimbolikus dimenzió legalább annyira hat, mint a konkrét intézkedések. A technológia előnyt ad azoknak, akik nemcsak mondani, de mutatni is tudják, amit közölni akarnak, még ha ez nem is a valóság, hanem annak egy idealizált változata. Ám ez veszélyes is lehet. A politikai képalkotás elkezd elszakadni a tényektől, és az érzelmi rezonanciára épül. Így a választók egyre inkább érzésekre, benyomásokra szavaznak, nem programokra, nem politikai programalapú ígéretekre – hívta fel a figyelmet Merkovity Norbert, aki hozzátette, egyáltalán nem biztos, hogy az online újítások áttörést hozhatnak a kormánypárt számára, de mindenképp szükséges lépések voltak ahhoz, hogy versenyben maradhassanak.

A Tisza Pártnak sokszereplős közösség is kellene

– Magyar Péter nem modernizált pártelnök, hanem digitális szereplő, aki politikussá vált. Úgy kommunikál, mint egy influenszer, azaz narratívát épít, érzelmet közvetít, és folyamatosan jelen van. Ez a kommunikációs stílus nem mindenkinek áll jól, de ha hiteles személyiséggel társul, akkor rendkívül hatásos – mondta a Népszavának Merkovity Norbert azzal kapcsolatban, hogy a politikus online elérése a jóslatok ellenére egyáltalán nem csökkent az idő előrehaladtával. Posztjait organikusan, tehát hirdetés nélkül többen olvassák, mint bármely más politikusét. Mindezt annak ellenére, hogy írásai sokszor hosszúk, ami a közösségi média ökölszabálya szerint nem szerencsés, mert eltántoríthatja az olvasóit.

A politológus szerint a pártelnök azért tudott kivételt erősítő szabállyá válni, mert posztjai történetszerűek, személyesek, érzelmileg túlfűtöttek, ezáltal az olvasó úgy érezheti, egyfajta beavatást kap egy zárt világ működésébe. – A személye köré épülő politikai dráma, a rendszerből való kilépés, a belülről jövő kritikák, a folyamatos konfrontáció kiemelkedően figyelemfelkeltő. A hosszúság itt nem akadály, hanem hitelességet sugall: „ezt ő tényleg maga írta, nem egy tanácsadó.” Továbbá bevonja követőit, gyakran válaszol kommentekre, reagál a médiára, ami közvetlenebb kapcsolatérzetet ad, és fokozza az online közösség élményét – magyarázta a szakértő a politikus sikerének titkát.

Magyar Péter népszerűségét kihasználva Orbán Viktor épp ezzel próbálta támadta az ellenzéki pártot, mondván, a Tisza nem egy párt, hanem egy digitális politikai mozgalom, nekik nincsen pártjuk. Merkovity Norbert leszögezte, a miniszterelnök mondata leginkább retorikai eszköznek tekinthető, ami egyszerre ismeri el a Tisza Párt online sikerét, de egyben relativizálja is azt. Mintha csak egy virtuális jelenségről lenne szó, elbizonytalanítva azokat, akik a klasszikus pártpolitika logikájában gondolkodnak.

– A Tisza Párt vizuálisan erős kampányt folytat, a képek, videók, élő bejelentkezések valóban azt a benyomást keltik, hogy valami országos méretű történik, de ez még nem jelent automatikusan politikai infrastruktúrát. A Fidesz kommunikációja pont erre játszik rá.

Azt igyekszik elhitetni, hogy ezek csak pillanatfelvételek, nem tartós jelenlét. Hogy nincs mögötte szervezet, nincs alapszintű koordináció, helyi jelöltek vagy aktivisták. Ez a különbség a mozgósított tömeg és a beágyazott struktúra között – fogalmazott a szakértő, aki hozzátette, a politikai benyomások jelentős része mégis vizuális és érzelmi alapon alakul ki. – Ha azt látják, hogy Magyar Péter emberekkel beszélget, fórumokat tart, megtölti a művelődési házakat, akkor azt érzékelik: „itt történik valami”. A bizonytalan szavazók különösen nyitottak az ilyen vizuális megerősítésre. Ugyanakkor ha a kormányzati narratíva újra és újra azt sulykolja, hogy ez csak látszat és nincs mögötte tartalom, az elbizonytalanító hatású lehet, főleg akkor, ha a Tisza nem tud egyértelműen demonstrálni szervezeti megerősödést.

A Tisza esetén az is problémás lehet, hogy noha láthatóan igyekszik Magyar Péter levetkőzni a „one-man show” jelleget, egyelőre sem Ruszin-Szendi Romulusz, sem Bódis Kriszta, vagy a többi tiszás képviselő, meg sem közelítik a pártelnök népszerűségét.

– Rövid távon ez lehet előnyös, hasonló mozgalmak esetében már láttunk olyat, hogy egy karizmatikus vezető tömegeket tud maga mögé állítani, ami akár választási áttörést is hozhat. A kockázatok hosszú távon jöhetnek elő. Például egy országos kampányban, különösen egyéni körzetekben, elengedhetetlen a jól beágyazott helyi jelöltek, hiteles „helyi arcok” jelenléte. Ha ez nincs, a mozgósítási képesség is gyengébb, különösen a választás napján. Ha nem sikerül a „Magyar-márkából” sokszereplős, fenntartható politikai közösséget építeni, akkor a választási eredmény ugyan csúcsosodhat, de a későbbiekben jelentősen visszaeshet a támogatás.