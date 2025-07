Vissza Afrikába

Afrika;állatvédelem;vadállatok;

2025-07-23 06:00:00 CEST

Idén júniusban ismét visszatértem Dél-Afrikába önkénteskedni, méghozzá ugyan­oda, ahol kevesebb mint egy évvel ezelőtt is jártam, vagyis a Limpopo tartományban, Bela Bela közelében található Cheetah Experience-hez, egy gepárdmentéssel foglalkozó szervezethez.

A visszatérésemnek több apropója is volt. Az egyik, hogy egyszerűen nem éreztem elégnek az októberben itt töltött két hetemet, és szerettem volna újabb két héten keresztül kiszellőztetni a fejem, a zömében irodai, laptop előtt töltött mindennapjaimat pedig ismét nagymacskákra és kétkezi munkára cserélni. A másik, hogy idén már nem egyedül jöttem, hanem valaki olyannal, akit épp itt ismertem meg. De magukhoz az állatokhoz is visszavágytam; kiváltképp a karakálokhoz, Saturnhoz, Mercuryhez és Jupiterhez, de hiányoltam Allegrát, a szervált is, a vadmacskákat, Harmonyt, Melodyt és Grace-t, meg persze a tucatnyi, a szervezetnél élő gepárdot.

Arról nem is beszélve, hogy Dél-Afrika hatalmas ország, amelynek csak egy apró szeletét láttam októberben, tekintve, hogy akkor még mindenki óva intett, hogy bárhová is megpróbáljak a Cheetah Experience területén kívül egyedül menni, mert hát az „olyan veszélyes”, amihez azt is hozzátették, hogy „kiváltképp” nőként.

Szóval tavaly nem jutottam el Fokvárosba, idén viszont szó sem lehetett róla, hogy ne utazzak el oda is, és lássam a saját szememmel az afrikai pingvineket meg a Tábla-hegyet. Ez a sztori viszont még odébb van, hiszen Fokvárosba csak az önkénteskedés után mentem. Előtte meg kellett érkeznem a Cheetah Experience-hez.

Ezt idén már rutinosan, félelmek nélkül tettem, ellentétben az első alkalommal, amikor – főként mások riogatásai miatt – már a johannesburgi O.R Tambo reptéren is mindent és mindenkit árgus szemekkel pásztáztam. Akkor például kivettem a fülbevalóm és a táskám mélyére tettem a nyakláncommal együtt, idén viszont már nem, és ezúttal már attól sem féltem, hogy nem érkezik meg a csomagom, hogy úton a vonathoz valakik megtámadnak, elrabolnak, vagy bármi ilyesmi. Mert bár valóban vannak Dél-Afrikának veszélyes helyei – például Johannesburg vagy Pretoria – a tavalyi riogatások többsége alaptalannak bizonyult, sőt, azt is meg merem kockáztatni, hogy némelyik tévhit.