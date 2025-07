Szinte teljes titokban orosz-amerikai versenyt szerveztek Németh Szilárd birkózóbirodalmában, a Fidesz ki is használta

Fidesz;kampány;Szijjártó Péter;birkózás;Németh Szilárd;Kozma István Magyar Birkózóakadémia;

2025-07-22 22:39:00 CEST

Birkózás a békéért címmel szinte teljes titokban rendezték meg az Oroszország és az Egyesült Államok közötti, a szervezők szerint nemzetek közötti férfi szabadfogású csapattalálkozót.

Az orosz férfi szabadfogású válogatott 6-4-re legyőzte az amerikaiakat a "Birkózás a békéért" mottóval megrendezett versenyen, amelynek a csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) adott otthont – közölte az MTI kedden a fideszes országgyűlési képviselő, a rezsibiztosként ismertté vált Németh Szilárd által alapított szervezet létesítményében hétfőn tartott eseményről. Az ugyancsak Németh Szilárd vezette Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) szerint „a két ország hosszú idő után élesztette újra a nemzetek közötti férfi szabadfogású csapattalálkozók több mint hat évtizedes hagyományát”. Az csaknem három és fél éve tartó Oroszország által Ukrajna ellen indított agresszióról, a becslések szerint az eddig is már sok százezer ember halálát háborúról nem tettek említést.

– A sportág két nagyhatalma a Professional Wrestling League (PWL) elnevezésű, orosz alapítású liga kilencedik gálája keretében, tíz mérkőzésen mérte össze tudását, méghozzá először semleges helyszínen. A show-elemekkel fűszerezett csapattalálkozón – ahol a magyar, orosz és amerikai bírók működtek közre – 5-0-ra elhúztak az oroszok, ám az amerikaiak 5-4-re feljöttek, így a nehézsúlyúak találkozója döntött, amelyet magabiztosan nyert meg Zselimkan Hizsrijev – olvasható a sportesemény tudósításában, amelybe azonban maga Németh Szilárd, az az MBSZ elnöke keverte az orosz agressziót mentegető politikát:

„Birkózás a békéért - ez a mottó mindent elmond. A szervezőknek azért esett a választása Magyarországra, Budapestre, a KIMBA-ra, mert mi mindig a béke mellett álltunk, ahogy azt a kormány és Orbán Viktor miniszterelnök is rengetegszer hangsúlyozta. A gazdaságban se, de a sportban, a kultúrában különösen nincs szükség a szankciós politikára, itt a sportbarátság a lényeg, mint ahogy az ezúttal is bebizonyosodott"

– Az orosz szövetséget vezető, egykori világklasszis Mihail Mamiasvili közölte, a sportszakmai csúcstalálkozók folytatódhatnak a budapesti siker után – folytatódott a sporttudósítás. Előzőleg azonban még hétfő este Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is nyilatkozott az eseményről. – A pingpong-diplomácia egyszer már bejött az 1970-es években, így remélhetőleg a kedden Budapesten rendezendő amerikai-orosz birkózó mérkőzések is enyhülést fognak hozni a két ország kapcsolatában – idézte az állami hírügynökség a tárcavezetőt.

A Telex azonban azt írta a történtek után, hogy szinte teljes titokban szervezték meg Csepelen az orosz-amerikai birkózómeccset, amelyet az orosz tévé főműsoridőben közvetített. – A „Wrestling for the peace”, vagyis birkózás a békéért elnevezésű találkozó szervezője, az orosz hátterű Professional Wrestling League (PWL) bérleti díjat fizetett a létesítményért, de a gála szervezésébe már nem vont be senkit, és a saját elképzelései szerint alakította ki a műsort, a meccsek közti szünetet, mindent.

A közvetítést, a rendezést saját szakembereikkel oldották meg, az esemény nyelve az orosz és az angol volt. A nemzetközi szövetség (UWW) egyébként nem támogatta ezt az eseményt. A tavalyi világbajnokságon egyébként már részt vehettek az oroszok, de a lobogó és a himnusz nem engedélyezett az UWW eseményein. A TASZSZ orosz hírügynökség egyébként azt emelte ki tudósításában, hogy ez a találkozó csak a kezdet, és orosz valamint amerikai helyszíneken folytatása várható. És persze külön kitértek a himnusz valamint a zászló használatára.