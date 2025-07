A kormánybiztos szerint fake news, hogy a BYD a szegedi gyár helyett a törökországiban futtatná fel a termelést

Szeged;Törökország;BYD;

2025-07-23 07:57:00 CEST

Joó István sajnálatosnak nevezte, hogy amikor leírták az eredeti cikket, nem mentek el a török és a magyar gyárépítés helyszínére.

Fake news-nak nevezte Joó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója a Reuters értesülését, mely szerint 2026-ig elhalasztja a tömegtermelés beindítását szegedi gyárában a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a BYD, és a törökországi összeszerelő üzemben fog előbb kezdeni.

„Sajnálatos, hogy amikor leírták az eredeti cikket, nem mentek el a török és a magyar gyárépítés helyszínére” – állapította meg Joó István. Bejegyzésében három képet is közzétett, egyet a török, kettőt a szegedi helyszín állapotáról, megjegyezve, szerinte ezt nem is szükséges kommentálni. „Akinek ez sem meggyőző, az nézze meg a török médiában az aktuális híreket az ottani gyárépítésről” – üzente a kormánybiztos. Végezetül leszögezte, a szegedi munkálatok teljes gőzerővel haladnak, és ahogyan azt a BYD központja kedden is megerősítette, semmilyen módosulás nincs a hazai gyárépítés és gyártási felfutás tekintetében.

A Reuters egyébként arról számolt be, hogy a tömegtermelés beindításának elhalasztásáról szóló döntést forrásai azzal indokolták, Törökországban olcsó a munkaerő, az ottani gyártás messze felül fogja múlja a várakozásokat, ennek az árnyékában pedig a szegedi összeszerelő üzemet két éven át kapacitás alatt fogják használni.

Orbán Viktor nemrég, 2025. május 25-én jelentette be, hogy Magyarországon lesz a BYD európai központja, a százmilliárdos projekthez a magyar állam húszmilliárd forintos támogatást ad. Egy hónappal később Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter következett azzal, hogy a BYD 32 milliárd forint értékű beruházással új elektromosbusz-gyártó üzemet épít Komáromban, amelyet 3,1 milliárd forinttal támogatnak, és amelynek köszönhetően 620 új munkahely jön majd létre.

Az Orbán-kormány közvetve is bőkezűen támogatja a kínai cégeket, mint megírtuk, a jövő évi költségvetés szerint több tízmilliárd forint jut jövőre víz-, és csatornahálózat fejlesztésre. Ezt a pénzt az Orbán-kormány a debreceni Déli gazdasági övezet vízellátására és a keletkező nagy mennyiségű szennyvízelvezetést szolgáló csatornarendszer fejlesztésre szánja. A Fidesz „második fővárosában” CATL akkumulátorgyára épül. Szintén csatornafejlesztések lesznek a szegedi ipari parkban, ahova viszont a BYD építkezik.