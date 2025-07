Az OLAF is csalásnak minősítette a balatonfüredi „kutatóközpontot”, azt javasolja, hogy kérjék vissza a pénzt Magyarországtól

Balatonfüred;OLAF;Hadházy Ákos;csalás;

2025-07-23 12:24:00 CEST

Kutatóközpont helyett 16 lakásos társasház épült földszinti magánklinikával 820 millió forint EU-s támogatással.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF is csalásnak minősítette az általa bemutatott balatonfüredi „kutatóközpontot” és azt javasolta, hogy az Európai Bizottság kérje vissza a rá adott támogatást Magyarországtól – derül ki Hadházy Ákos Facebook-posztjából.

A független országgyűlési képviselő bejegyzésében felidézte, még 2023 májusában tűnt fel Balatonfüred legelegánsabb, legdrágább részén egy „infarktus utáni rehabilitációt kutató központ”, amelyet szerinte valójában egy 16 lakásos társasház, egy földszinti magánklinika és némi fura pályázati papír jelentett. „Akkor mutattam meg, hogyan lehet 820 millió forint uniós pénzből tudományos rehabilitáció helyett luxusingatlant varázsolni – persze, némi áltudományos kutatási blablába csomagolva. A legviccesebb rész talán az volt, hogy a hivatalos pályázatban szerepelt egy megjegyzés is, hogy az eszközbeszerzés attól függ, »Zoli« mit mond. Azóta se tudjuk, ki az s Zoli” – állapította meg.

Az ellenzéki politikus szerint a csaló cég mögött egy NER-es figura àllt. Bejegyzésében az OLAF levelét is közzétette, és kiemelte, hivatalos pecséttel is megvan, hogy a „kreatív” pályázati történeteknek pénzügyi következménye lesz.

„Viszont elvileg még folyik nyomozgatás is Magyarországon is, de persze ismerve, hogy az elkövető egy NER-es figura, sejthető, hogy nemigen lesz sok jogi következmény...Ha ezentúl a teljes Szuverenitásvédelmi Hivatal is rám dolgozik, akkor sem mondhatok mást: amíg ilyen csalások vihetik el a támogatások jelentős részét, addig felesleges nekünk egyetlen euro centet is adni” – zárta bejegyzését Hadházy Ákos.