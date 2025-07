Gombaszögön is zúgott a „Mocskos Fidesz!”, a leghangosabban Beton.Hofi és Dé:nash koncertjén

Fidesz;Gombaszögi Nyári Tábor;Beton.Hofi;Dé:Nash;

2025-07-24 07:57:00 CEST

Az Orbán Viktor pártjával, illetve a magyar szélsőjobbal szimpatizáló média kiakadt.

Nem állt meg Magyarország határain a fesztiválokon egyre gyakrabban felcsendülő „Mocskos Fidesz!” rigmus: az Új Szó szerint a tiltakozás megérkezett a Gombaszögi Nyári Táborba is, több előadó koncertjén megjelent, de talán Beton.Hofi és Dé:nash volt az, akinek a koncertjén a leginkább hallani lehetett.

A lap cikke szerint a rigmus a szlovákiai magyar média szélsőjobboldali részénél is kivágta a biztosítékot. A korábban még az MKP-hoz köthető Piros7-es a tábor betiltásáról, árulásról, aljasságról, „Gombaszög bemocskolásáról” írt, amiért a közönség nem szimpatizál a Fidesszel. A Körképis bírálta a „gombaszögi mocskos Fidesz” miatt a tábor korábbi főszervezőjét, Orosz Örsöt.

Mint megírtuk, idén már visszatérő elem a közönség által skandált „mocskos Fidesz!” a zenei fesztiválokon. És bár egy-egy kritikus hangú koncert eddig sem volt idegen a zenei fesztiváloktól, az, hogy itthon már előadótól függetlenül tapasztalható zúgolódás a közönség részéről, az elmúlt években nemigen volt jellemző.

A népszerű rapper, Sisi nemrég az Instagram-sztorijában úgy fogalmazott, „ha már igyisúgyis ki lettünk kiáltva »kígyóvállú kis becstelen szarjancsiknak«, szeretném kihangsúlyozni, hogy a koncertjeimen továbbra is szabad bármilyen hangerővel mocskos fideszezni”. Bejegyzésében arra reagált, hogy – miután egy színpadi produkció keretében „lelőtték” a Majka által megszemélyesített Bindzsisztán miniszterelnökét a zenész debreceni koncertjén – Bayer Zsolt fideszes publicista is megszólalt, aki – már nem csak a zenészt, zenészeket, hanem a közönséget, a fiatalokat is támadva – úgy fogalmazott: „Itt vannak ezek mind. Állnak a színpadokon és eljátsszák, hogy fejbe lövik a miniszterelnököt. Meg a forradalmat. Persze, forradalom az nem lesz, ugyanis ezek ahhoz is gyáva szarok, a »mocskosfideszező« közönségük meg csupa kígyóvállú kis szarjancsi, aki jó dolgában azt sem tudja, mit csináljon. És pontosan így kell hozzájuk viszonyulni, pontosan úgy is kell ezekkel bánni…”

Hasonló mértékű társadalmi visszhang utoljára még a fesztiválokat megtépázó Covid-járvány kitörése előtt, 2019-ben fordult elő. Az azóta anyagi okokra hivatkozva megszűnt soproni VOLT Fesztiválon vetítették több ízben Orbán Viktor miniszterelnök 1989-ben, Nagy Imre újratemetésén elhangzott beszédét a koncert közötti szünetekben, a színpadi kivetítőkön. Akkor a tervek szerint a videó hallható lett volna abban az évben a Balaton Soundon és a Sziget Fesztiválon is, de erre végül a heves társadalmi visszhang miatt nem került sor.