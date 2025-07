Gyorsan világhír lett abból, hogy az Orbán-kormány kitiltotta Magyarországról a Kneecapet

sajtó;kitiltás;Kneecap;

2025-07-24 13:47:00 CEST

Maga az északír raptrió még nem reagált a hírre.

A külföldi sajtó – a többi között a Reuters, az AP és a Far Out Magazine – is beszámolt csütörtök arról, hogy a magyar kormány kitiltotta a Kneecap zenekart az országból.

A Reuters cikkében idézte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szavait, aki az X-en a döntés indokaként kiemelte, hogy az északír raptrió antiszemita gyűlöletbeszédet folytat, valamint nyíltan élteti a Hamászt és a Hezbollahot. Ennek megfelelően az Idegenrendészeti Főigazgatóság határozata szerint három év időtartamra önálló beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el az északír raptrió mindegyik tagja, vagyis J.J. Ó Dochartaigh, Liam Óg Ó hAnnaidh és Naoise Ó Cairealláin ellen. Ez azt jelenti, hogy három évig egyikük sem léphet Magyarország területére.

A lap megjegyezte, a belfasti Kneecap – mely rendszeresen közvetít palesztinpárti üzeneteket a koncertjein – az elmúlt hónapokban nem csak Magyarországon váltott ki vitákat, a brit Glastonbury Fesztiválon például a zenekar énekese, Liam Óg Ó hAnnaidh háborús bűncselekményekkel vádolta meg Izraelt. Az előadó ellen májusban terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmény miatt indult eljárás az Egyesült Királyságban, miután állítólag egy, a Hezbollahot támogató zászlót mutatott fel, ő azonban tagadta a vádakat. Legközelebb augusztus 20-án kell megjelennie a bíróságon.

Az AP arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar hatóságok az együttes kitiltásáról szóló döntést azzal indokolták: a zenészek jelenléte az országban nemzetbiztonsági kockázatot jelentene. „A Sziget zárónapján, augusztus 11-én fellépő belfasti trió anarchikus energiájáról, szatirikus dalszövegeiről és az ír republikánus mozgalomhoz kapcsolódó szimbolika használatáról ismert” – jegyezte meg a lap. A cikk Kovács Zoltán szavait, valamint az Idegenrendészeti Főigazgatóság határozatát is idézte, valamint azt írta, a magyar hatóságok és más csoportok már korábban sürgették a Sziget Fesztivált, hogy törölje a zenekar fellépését, és a koncert ellen petíció is indult a magyar zenei és kulturális közösség tagjainak aláírásával.

A Kneecap áprilisban a kaliforniai Coachellán is fellépett, ahol azzal vádolta Izraelt, hogy népirtást követ el a palesztinok ellen, kiemelve, az Egyesült Államok pedig támogatja. Ezt követően többen az előadók vízumának visszavonását követelték, és azóta számos Kneecap-koncertet töröltek.

A Far Out Magazine kiemelte, cikke megjelenésekor a zenekar még szerepelt a Sziget Fesztivál honlapján, a Revolut Stage augusztus 11-i fellépői között. A lap ugyancsak az Orbán-kormány részéről eddig egyedüliként megszólaló Kovács Zoltán államtitkár szavait említette, aki azt is közölte: „A hivatalos üzenet: zéró tolerancia az antiszemitizmussal szemben, és kötelesség a magyar – különösen zsidó közösségek – védelmére. A kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a fesztiválszervezők biztosítsák a magyar törvények betartását és az erkölcsileg megalapozott programokat”. A zenekarral kapcsolatban Kovács úgy fogalmazott, „színpadot biztosítani nekik normalizálja a gyűlöletet és a terrort, valamint kockára teszi a demokratikus értékeket”.

Maga a Kneecap áprilisban közölte: „Legyünk egyértelműek: nem támogatjuk, és soha nem is támogattuk a Hamászt vagy a Hezbollahot. A civilek elleni támadásokat ítéljük el, mindig. Ez soha nincs rendben”.A zenekar hozzátette, az arról szóló felvetéseket is elutasítja, hogy valaha, bárki ellen is erőszakra akart volna felbujtani. Az együttes szerint egy szándékosan a kontextusból kiragadott felvételrészletet próbáltak fegyverként használni ellene.

Csütörtök reggel elsőként a kormánypárti Magyar Nemzet számolt be arról, hogy az Orbán-kormány antiszemita gyűlöletbeszéd miatt kitiltja Magyarország területéről a Kneecap együttest. Az Index akkor az értesüléssel kapcsolatban megkereste a Sziget Fesztivál szervezőit, akik közölték, ők semmilyen hivatalos értesítést nem kaptak.

Az eddigi tervek szerint az északír trió augusztus 11-én lépne fel a Szigeten, ami nagy közéleti vitát váltott ki: civilek mellett az európai uniós miniszter és a Mazsihisz is kérte a zenekar fellépésének lemondását. Nemrég a fesztivál főszervezője, Kádár Tamás úgy fogalmazott, „Ebben a helyzetben minden döntés sérteni fog valakit. Ha lemondtuk volna a fellépést, az cenzúrának hatott volna, és megerősítette volna azt az érzést, hogy a palesztin szolidaritásnak nincs helye a nyilvánosságban, adott esetben egy újabb antiszemita hullámot elindítva. Ha megtartjuk (és megtartjuk), akkor pedig azok érzik elárulva magukat, akik szerint a Kneecap nem a békét, hanem az egyik oldalt képviseli – egy olyan konfliktusban, amely már így is elviselhetetlenül polarizált”. Hangsúlyozta, hogy a Sziget Fesztivál esetében kizárólag a legfontosabb alapértékekre tud támaszkodni, és semmilyen formában nem fogadják el a gyűlöletbeszédet, így az antiszemitizmust sem, ezt a zenekar felé is egyértelműen jelezték.

Maga az északír raptrió még nem reagált a hírre.